Рецепты Рецепт любимого десерта Кейт Миддлтон – тоффи-пудинг По Admin - 6 мая, 2023 0 78 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ко Дню коронации короля Чарльза III мы решили больше познакомить вас с кулинарными предпочтениями монаршей семьи. Рассказываем о любимом десерте Кейт Миддлтон. Рецептом королевского десерта поделился бывший шеф-повар Даррен МакГрейди. Готовить его удобнее всего в пароварке или мультиварке на соответствующем режиме. Он очень вкусный, простой и одновременно совершенный. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Шеф-повар признался, что одним из излюбленных блюд Кейт Миддлтон является насыщенный карамельный пудинг с финиками, шоколадом и сливками, что вкусно, как ириска. Рецепт тоффи-пудинга Время: 3 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 200 граммов фиников без косточек; – 1 чайная ложка соды; – 230 граммов кипятка; – 55 граммов масла; – 200 граммов сахара; – 1 стакан шоколада (кусочками или натертого); – 1 яйцо; – 260 граммов муки; – 1 чайная ложка ванильного экстракта; – 1 чайная ложка разрыхлителя. Для соуса: – 290 граммов темного сахара; – 220 граммов сливочного масла; – ½ стакана шоколада; – 9 столовых ложек жирных сливок. Приготовление: Для соуса добавляем все ингредиенты на сковороду с толстым дном. Перемешиваем на сильном огне, пока смесь не будет однородной. Доводим до кипения и тушим 4 минуты. Выливаем около 1,5 стакана соуса в смазанную маслом форму для приготовления пудинга и даем остыть. Смешиваем финики с водой и содой. Замешиваем смесь, пока сода не растворится. Взбиваем сливочное масло и сахар до пышности, добавляем яйцо и ваниль и продолжаем взбивать. Добавляем муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку. Выкладываем смесь в миску поверх холодного соуса. Готовим пудинг в пароварке или мультиварке примерно 1,5 часа. Когда пудинг будет готов, разогреваем оставшийся соус. Переверните пудинг на тёплую тарелку и полейте соусом. Подаем со взбитыми сливками или мороженым. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьТри любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена МакгрейдиУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусе