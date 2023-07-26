Рецепт: Малосольные помидоры в пакете — В моем исполнении.

Ингредиенты:

томаты — 1 кг.;

чеснок — 3 зубчика.;

зелень свежая — 50 гр.;

соль — 1 ст. л.

Способ приготовления: У каждого в семье свои предпочтения в плане еды и я по мере возможности стараюсь делать так, чтобы все были довольны. Внук любит на завтрак Ачму, я ее по быстрому делаю из лаваша, сыра и творога. Я с удовольствием дополню утренний кофе кусочком пирога из песочного теста с творогом и клубникой. Муж же не изменяет яичнице с сосисками, но любит дополнить сей обыденный завтрак солёными, или маринованными помидорами и ест их в любое время года. Весной мариную маленькие черри, в сезон полевых помидор готовлю малосольные помидоры в пакете. Ингредиентов минимум (плюс плотный пищевой пакетик.) Помидоры должны быть примерно одинакового размера и одинаковой степени зрелости.

Помидоры и зелень мою под проточной водой, желательно заблаговременно. Если времени «на реверансов» нет, то надо хорошо промокнуть бумажным полотенцем. Если этого не сделать то соль не сможет распределиться равномерно (будет в одном месте густо, а в другом пусто). Все помидоры надрезаю накрест в месте крепления плодоножки.

Чеснок очищаю от покровной шелухи и нарезаю не крохотными кусочками (в нашем варианте чеснок никто не ест, а большие кусочки легче стряхнуть).

Зелень (у меня свежие укроп и петрушка) нарезаю по возможности помельче.

Все ингредиенты выкладываю в пакет.

Как показала практика подходит только каменная соль. Я бы не рекомендовала брать соль по специями, зелени и чеснока вполне достаточно. В пакет добавляю ложку соли,

завязываю его и хорошенечко встряхиваю, и при том не раз, и не два, потому то и казала что нужно взять прочный пакетик. Пакет с помидорами оставляю вне холодильника. Можно уже есть через три — четыре часа, но тогда они кажутся солоноватым снаружи и пресноватыми внутри. А вот часов через двадцать они готовы, помидоры очень вкусные получаются. Хранить нужно в холодильнике, я в банку не перекладываю, в том же самом пакете и кладу в холодильник.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

****Время указываю только то, что я занималась подготовкой.****

Время приготовления: 10 мин.