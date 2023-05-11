Рецепт: Манник обычный на молоке — Королевский МАННИК, почти ТОРТ!

Ингредиенты:

крупа манная — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

мука — 1,5 стакана;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

разрыхлитель — 2 чайные ложки;

яйца куриные — 1 штука;

молоко — 1 стакан;

масло подсолнечное — 0,5 стакана;

сметана — 300 грамм;

сахарная пудра — 2 столовые ложки

Способ приготовления: Манник — это всегда быстро и просто, и вкусно!

Обожаем манник — вкусно и продуктов по минимуму, и готовить может даже ребенок, ведь в этом рецепте ничего взвешивать не надо, все измеряется стаканом ( у меня стакан 250 мл) и ложкой.

И вот такая красота получается!!!!

Рецепт манника на молоке простейший, и он всегда получается на отлично!

У меня готовилась как всегда двойная порция, так как одной порции на нашу семью мало, то всегда готовлю двойную порцию! Здесь же пишу ингредиенты и рецепт на одну порцию:

В емкости смешиваем сначала все сухие ингредиенты:

!!! У меня стакан 250 мл

манка 1 стакан

сахар 1 стакан

мука 1,5 стакана

соль щепотка

ваниль щепотка

разрыхлитель 2 чайные ложки

Все перемешать и ложкой сделать углубление, и в углубление добавляем «мокрые ингредиенты» :

1 яйцо

1 стакан молока

0,5 стакана растительного подсолнечного масла без запаха

Все перемешать, можно прямо лопаточкой, или миксером. Я пользуюсь миксером, так как двойная порция все же сложно перемешать такой объем вручную))

Вот такая консистенция у теста должна получиться!

Как густая сметана.

Тесто выкладываем в форму, форму ничем не смазываю, внутри итак есть масло, пирог прекрасно отойдет!

Выливаем тесто в форму, распределяем, можно даже немного потрясти, чтобы вышел воздух и тесто было равномерно распределено по форме.

У меня здесь форма 28 см ( но порция двойная!), на одинарную порцию рекомендую форму 24-26 см. 24 см — если хотите, чтобы пирог был повыше, попышнее!

Отправляем в разогретую духовку до 175-180 градусов на 25-30 минут.

Готовность проверяем шпажкой!

Пока печется наш манник делаем крем:

в емкости просто соединяем 300 грамм сметаны и 2 столовые ложки сахара ( по вкусу), перемешиваем.

Как только наш румяный и ароматный манник будет готов сразу поливаем его сметанным кремом!

Хорошо распределяем крем по маннику.

Еще взяла 3 дольки темного шоколада и натираю его крупной терке.

Посыпаю поверх крема и отправляю обратно в горячую духовку еще на 1 минуту!

Достаю наш королевский манник! и даю ему полностью остыть в форме!

Примерно 2 часа. извлекаю из формы, перекладываю на блюдо.

Разрезаем! Посмотрите какая красота! Маннике высокий пышный, полностью пропекся, пористый, не сухой! Сверху с кремом и шоколадом манник выглядит как торт!

Ну и наш манник на молоке в разрезе — он великолепен!

Это очень вкусно! именно с таким кремом, это не просто манник, это королевский манник!

Рекомендую попробовать!

Ну и как всегда видео рецепт манник на молоке по ссылке ниже!

Видео:

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.