Рецепт: Манник обычный на молоке — Королевский МАННИК, почти ТОРТ!

Ингредиенты:
крупа манная — 1 стакан;
сахар — 1 стакан;
мука — 1,5 стакана;
соль — щепотка;
ваниль — щепотка;
разрыхлитель — 2 чайные ложки;
яйца куриные — 1 штука;
молоко — 1 стакан;
масло подсолнечное — 0,5 стакана;
сметана — 300 грамм;
сахарная пудра — 2 столовые ложки
Способ приготовления: Манник — это всегда быстро и просто, и вкусно!
Обожаем манник — вкусно и продуктов по минимуму, и готовить может даже ребенок, ведь в этом рецепте ничего взвешивать не надо, все измеряется стаканом ( у меня стакан 250 мл) и ложкой.
И вот такая красота получается!!!!
Рецепт манника на молоке простейший, и он всегда получается на отлично!
У меня готовилась как всегда двойная порция, так как одной порции на нашу семью мало, то всегда готовлю двойную порцию! Здесь же пишу ингредиенты и рецепт на одну порцию:
В емкости смешиваем сначала все сухие ингредиенты:
!!! У меня стакан 250 мл
манка 1 стакан
сахар 1 стакан
мука 1,5 стакана
соль щепотка
ваниль щепотка
разрыхлитель 2 чайные ложки
Все перемешать и ложкой сделать углубление, и в углубление добавляем «мокрые ингредиенты» :
1 яйцо
1 стакан молока
0,5 стакана растительного подсолнечного масла без запаха
Все перемешать, можно прямо лопаточкой, или миксером. Я пользуюсь миксером, так как двойная порция все же сложно перемешать такой объем вручную))
Вот такая консистенция у теста должна получиться!
Как густая сметана.
Тесто выкладываем в форму, форму ничем не смазываю, внутри итак есть масло, пирог прекрасно отойдет!
Выливаем тесто в форму, распределяем, можно даже немного потрясти, чтобы вышел воздух и тесто было равномерно распределено по форме.
У меня здесь форма 28 см ( но порция двойная!), на одинарную порцию рекомендую форму 24-26 см. 24 см — если хотите, чтобы пирог был повыше, попышнее!
Отправляем в разогретую духовку до 175-180 градусов на 25-30 минут.
Готовность проверяем шпажкой!
Пока печется наш манник делаем крем:
в емкости просто соединяем 300 грамм сметаны и 2 столовые ложки сахара ( по вкусу), перемешиваем.
Как только наш румяный и ароматный манник будет готов сразу поливаем его сметанным кремом!
Хорошо распределяем крем по маннику.
Еще взяла 3 дольки темного шоколада и натираю его крупной терке.
Посыпаю поверх крема и отправляю обратно в горячую духовку еще на 1 минуту!
Достаю наш королевский манник! и даю ему полностью остыть в форме!
Примерно 2 часа. извлекаю из формы, перекладываю на блюдо.
Разрезаем! Посмотрите какая красота! Маннике высокий пышный, полностью пропекся, пористый, не сухой! Сверху с кремом и шоколадом манник выглядит как торт!
Ну и наш манник на молоке в разрезе — он великолепен!
Это очень вкусно! именно с таким кремом, это не просто манник, это королевский манник!
Рекомендую попробовать!
Ну и как всегда видео рецепт манник на молоке по ссылке ниже!
Видео:
Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.