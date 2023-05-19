Рецепт: Манник обычный на молоке — со шпинатом

Ингредиенты:
манная крупа — 200 грамм;
молоко — 200 грамм;
сахарный песок — 100 грамм;
куриное яйцо — 1 шт.;
разрыхлитель теста — 1 шт.;
шпинат свежий — по вкусу;
масло растительное — 1 ст.л.;
ванилин — по желанию
Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Сегодня пишу свой вариант приготовления обычного манника на молоке, но с добавлением свежего шпината. Получается вкусно, красиво, по-домашнему …
Для приготовления понадобиться свежий шпинат, манная крупа, молоко, куриное яйцо …
Начинаем, приготовили миску …
Наливаем в миску 200 гр. молока,
следом манная крупа, в соотношении 1:1, т. е. сегодня 200 грамм манной крупы
и сахарный песок, в два раза меньше чем, молока/манки, 100 грамм, манник получается в меру сладкий.
Все перемешиваем
и следующие ингредиенты
добавляем куриное яйцо, разрыхлитель теста, ванилин по желанию и наличию.
Тесто готово, миску в сторону, переходим к подготовке шпината.
Шпинат хорошо промываем, перебираем, отделяем листочки от стеблей, на фото — шпинат домашний.
Листики шпината обсушиваем бумажными полотенцами, измельчаем и добавляем в тесто.
Перемешиваем.
Остается добавить столовую ложку растительного масла любого по наличию и еще раз перемешать.
Разогреваем духовой шкаф до 180*С, выливаем тесто в форму для выпечки и отправляем выпекаться минут на 30-40, до готовности.
Манник обычный на молоке со шпинатом готов!
В разрезе.
Манник получается очень вкусным и ароматным, вкус шпината не чувствуется, только красота и полезность.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 50 мин.