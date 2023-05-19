Рецепт: Манник обычный на молоке — со шпинатом

По
Admin
-
0
36

Ингредиенты:
манная крупа — 200 грамм;
молоко — 200 грамм;
сахарный песок — 100 грамм;
куриное яйцо — 1 шт.;
разрыхлитель теста — 1 шт.;
шпинат свежий — по вкусу;
масло растительное — 1 ст.л.;
ванилин — по желанию
Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Сегодня пишу свой вариант приготовления обычного манника на молоке, но с добавлением свежего шпината. Получается вкусно, красиво, по-домашнему …

Для приготовления понадобиться свежий шпинат, манная крупа, молоко, куриное яйцо …

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Начинаем, приготовили миску …

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Наливаем в миску 200 гр. молока,

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

следом манная крупа, в соотношении 1:1, т. е. сегодня 200 грамм манной крупы

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

и сахарный песок, в два раза меньше чем, молока/манки, 100 грамм, манник получается в меру сладкий.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Все перемешиваем

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

и следующие ингредиенты

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

добавляем куриное яйцо, разрыхлитель теста, ванилин по желанию и наличию.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Тесто готово, миску в сторону, переходим к подготовке шпината.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Шпинат хорошо промываем, перебираем, отделяем листочки от стеблей, на фото — шпинат домашний.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Листики шпината обсушиваем бумажными полотенцами, измельчаем и добавляем в тесто.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Перемешиваем.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Остается добавить столовую ложку растительного масла любого по наличию и еще раз перемешать.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Разогреваем духовой шкаф до 180*С, выливаем тесто в форму для выпечки и отправляем выпекаться минут на 30-40, до готовности.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Манник обычный на молоке со шпинатом готов!

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

В разрезе.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Манник получается очень вкусным и ароматным, вкус шпината не чувствуется, только красота и полезность.

Рецепт: Манник обычный на молоке - со шпинатом

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 50 мин.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА