Рецепт: Маринованная зелень чеснока — на зиму

Ингредиенты:

зелень чеснока — 200 гр;

петрушка — 2-3 веточки;

листья смородины — 2-3 шт;

лавровый лист — 1 на банку

Способ приготовления: Была удивлена, что очень мало людей едят зелень чеснока и даже выбрасывают ее. Но я вообще последние годы стараюсь не выбрасывать никакую ботву, а уж зеленый чесночок мы очень любим в любом виде.

В этот раз я решила замариновать ее.

Также понадобится несколько веточек петрушки и несколько листьев смородины (у меня к сожалению были сухие).

Берем так же лавровый лист, перец горшком и я брала еще сучуанский перец горошком (можно заменить кориандром).

Нарезаем зелень подгоняя под наши банки.

На лит воды горячей кипяченой 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара.

Даем остыть до слегка теплого состояния и заливаем наполненную баночку.

Закрываем и оставляем перевернутой до утра.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.