Рецепт: Маринованная зелень чеснока — на зиму

Ингредиенты:
зелень чеснока — 200 гр;
петрушка — 2-3 веточки;
листья смородины — 2-3 шт;
лавровый лист — 1 на банку
Способ приготовления: Была удивлена, что очень мало людей едят зелень чеснока и даже выбрасывают ее. Но я вообще последние годы стараюсь не выбрасывать никакую ботву, а уж зеленый чесночок мы очень любим в любом виде.
В этот раз я решила замариновать ее.
Также понадобится несколько веточек петрушки и несколько листьев смородины (у меня к сожалению были сухие).
Берем так же лавровый лист, перец горшком и я брала еще сучуанский перец горошком (можно заменить кориандром).
Нарезаем зелень подгоняя под наши банки.
На лит воды горячей кипяченой 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара.
Даем остыть до слегка теплого состояния и заливаем наполненную баночку.
Закрываем и оставляем перевернутой до утра.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.