Рецепт: Маринованные бананы — необычная консервация

Ингредиенты:

бананы — 1,5 кг.;

чеснок — 3 зуб.;

перец острый — 1-2 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

кориандр — 1 ч.л.;

перец горошком — 1 ч.л.;

перец душистый — 3 шт.;

укроп сушеный — 1,5 ч.л.

Способ приготовления: Я люблю необычные неординарные блюда, несколько лет назад готовила тушеную банановую кожуру и вот теперь снова решила приготовить необычный рецепт из бананов.

Бананы хорошо моем с содой.

У бананов отрезаем хвостик и носик.

Нарезаем бананы кусочками.

У меня было полтора килограмма бананов, расчет приблизительно на 3 банко по 650-900 мл…

Мариновать бананы будем с такими добавками: это чеснок, острый перчик, лавровый лист, кориандр в зернах.

Также понадобятся сушеный укроп, перец горошком, душистый перец.

На одну 750 л. банку нужно по 1 чайной ложке кориандра, укропа и перца горошком, 2-3 горошины душистого перца, 2 листика лаврового, 3 зубчика чеснока и острый перец в зависимости от вашего предпочтения и остроты вашего перца.

В банки на дно выкладываем все добавки.

Плотно выкладываем порезанные бананы насыпаем 1 чайную ложку сахара и полторы чайные ложки соли.

Наливаем 1 чайную ложку уксусной кислоты (70%).

Заливаем кипятком по самый верх, закрываем крышкой и отправляем стерилизовать на 10 минут.

Наши маринованные бананы готовы. Попробуйте.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.