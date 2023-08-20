Рецепт: Маринованные бананы — необычная консервация

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Ингредиенты:
бананы — 1,5 кг.;
чеснок — 3 зуб.;
перец острый — 1-2 шт.;
лавровый лист — 2 шт.;
кориандр — 1 ч.л.;
перец горошком — 1 ч.л.;
перец душистый — 3 шт.;
укроп сушеный — 1,5 ч.л.
Способ приготовления: Я люблю необычные неординарные блюда, несколько лет назад готовила тушеную банановую кожуру и вот теперь снова решила приготовить необычный рецепт из бананов.

Бананы хорошо моем с содой.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

У бананов отрезаем хвостик и носик.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

Нарезаем бананы кусочками.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

У меня было полтора килограмма бананов, расчет приблизительно на 3 банко по 650-900 мл…

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

Мариновать бананы будем с такими добавками: это чеснок, острый перчик, лавровый лист, кориандр в зернах.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

Также понадобятся сушеный укроп, перец горошком, душистый перец.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

На одну 750 л. банку нужно по 1 чайной ложке кориандра, укропа и перца горошком, 2-3 горошины душистого перца, 2 листика лаврового, 3 зубчика чеснока и острый перец в зависимости от вашего предпочтения и остроты вашего перца.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

В банки на дно выкладываем все добавки.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

Плотно выкладываем порезанные бананы насыпаем 1 чайную ложку сахара и полторы чайные ложки соли.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

Наливаем 1 чайную ложку уксусной кислоты (70%).

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

Заливаем кипятком по самый верх, закрываем крышкой и отправляем стерилизовать на 10 минут.

Рецепт: Маринованные бананы - необычная консервация

Наши маринованные бананы готовы. Попробуйте.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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