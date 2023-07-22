Рецепт: Маринованные стрелочки чеснока — простой вариант

Ингредиенты:

чесночные стрелки — 500 гр;

соль — 1 ст.л.;

сахар — 1 ст.л.;

уксусная эссенция 70% — 1 дес.л.;

вода — 1 литр

Способ приготовления: Хочу поделиться с вами приготовлением очень вкусной пикантной заготовки на зиму. Хотя знаю, что очень многие игнорируют чесночные стрелки и просто их выбрасывают. Но я сторонница безотходной кулинарии. Тем более, что маринованные чесночные стрелки это очень вкусно и полезно.

Итак собираем сами стрелки.

Промываем их, отрезаем хвостики (их кстати можно посушить и потом перемолоть и получить прекрасную чесночную сухую приправу)

Нарезаем где-то 5 см., но можно закрутить целыми. И выкладываем в стерильные банки, укладываем достаточно плотно.

Заливаем банки холодной водой (для замера объема воды), потом воду сливаем и добавляем туда 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка сахара, 1 десертная ложка уксусной эссенции 70%. Это на 1 литр воды.

Размешиваем и даем соли и сахару полностью раствориться.

Заливаем этим рассолом (холодным) банки с чесночными стрелками. И закрываем крышками.

На неделю оставляем при комнатной температуре (период брожения) и потом на 2 недели ставим в холодильник. Потом можно хранить вне холодильника. Полностью готовы они будут ровно через месяц.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.