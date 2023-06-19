Рецепт: Маслята жареные — Ароматные, без варки!

Ингредиенты:
свежие маслята — 0.5 кг;
лук репчатый — 2 шт;
укроп — небольшой пучок;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — щепотка;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Сезон маслят в этом году открыт- нашли, правда, немного, но все грибочки молоденькие, упругие, именно такие очень люблю. Мариновать там было нечего, поэтому решено было пожарить их, добавив побольше лучка. Получилось ну очень вкусно — попробуйте именно такой вариант, без предварительной термической обработки.
Одеваем перчатки и снимаем с маслят кожуру, хорошенько промываем грибочки, сливаем воду. Я ещё порезала грибы на небольшие дольки.
Разогреваем сковороду на растительном масле (у меня оливковое) и отправляем туда маслята. Изначально будет много жидкости, готовим на среднем огне, пока она не испарится.
А вот наши грибы уже немного подсушились, жидкость ушла.
Самое время добавить в сковороду порезанный тонкими полукольцами репчатый лук. Накрываем крышкой и готовим ещё минут 15-20.
Когда грибы почти готовы, добавляем по вкусу соль и чёрный молотый перец.
Последний штрих- это зелень укропа, она придаст нашим маслятам особого вкуса.
Вот и весь процесс. Рецепт простой, а грибочки просто обалденные.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 50 мин.