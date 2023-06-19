Рецепт: Маслята жареные — Ароматные, без варки!

Ингредиенты:

свежие маслята — 0.5 кг;

лук репчатый — 2 шт;

укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — щепотка;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Сезон маслят в этом году открыт- нашли, правда, немного, но все грибочки молоденькие, упругие, именно такие очень люблю. Мариновать там было нечего, поэтому решено было пожарить их, добавив побольше лучка. Получилось ну очень вкусно — попробуйте именно такой вариант, без предварительной термической обработки.

Одеваем перчатки и снимаем с маслят кожуру, хорошенько промываем грибочки, сливаем воду. Я ещё порезала грибы на небольшие дольки.

Разогреваем сковороду на растительном масле (у меня оливковое) и отправляем туда маслята. Изначально будет много жидкости, готовим на среднем огне, пока она не испарится.

А вот наши грибы уже немного подсушились, жидкость ушла.

Самое время добавить в сковороду порезанный тонкими полукольцами репчатый лук. Накрываем крышкой и готовим ещё минут 15-20.

Когда грибы почти готовы, добавляем по вкусу соль и чёрный молотый перец.

Последний штрих- это зелень укропа, она придаст нашим маслятам особого вкуса.

Вот и весь процесс. Рецепт простой, а грибочки просто обалденные.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.