Рецепт: Медово-клубничная гранола — С орешками, сухофруктами, и клубничнымы цукатами

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 2 стакана;

фундук — 40 грамм;

изюм — 40 грамм;

клюква сушеная — 40 грамм;

клубничные цукаты — по вкусу;

клубничный сироп — 3 ст.л.;

мед — 2 ст.л.

Способ приготовления: Рецепт цукатов и сиропа из клубники Привет! Недавно готовила клубничные цукаты. Можно посмотреть по ссылке сначала, так вот мне и пришла идея приготовить с ними гранолу на завтрак. Именно о ней я и расскажу. Итак приступим. Подготовим сухофрукты. Зальем кипятком орешки фундук, изюм и клюкву. Выдержим минут пять и сольем воду. Промоем ещё разок холодной водой. Высушим их.

Теперь очередь овсяных хлопьев. Для гранолы необходимо брать хлопья, которые развариваются не быстро. Орешки необходимо порубить ножом не очень мелко, чтобы кусочки хорошо ощущались.

Смешаем орешки и овсянку вместе. Добавим вначале мед.

Дальше добавим клубничный сироп и все хорошо перемешаем.

Теперь выложим овсянку с орешками, медом, и сиропом на противень и отправим в духовку на семь минут при температуре 180 градусов.

Далее достанем овсянку и перемешаем, чтобы не пригорела надо следить. И опять отправим в духовку на семь минут. Опять достанем и перемешаем. Далее добавим изюм и клюкву. Выпекаем ещё семь минут.

За три минуты до готовности гранолы следует добавить клубничные цукаты.

Когда гранола хорошо подзолотится и схватится — она готова. Можно доставать и остужать. Полностью остывшую гранолу я перекладываю в судочки и отправляю на нижнюю полку холодильника для хранения.

Приятного завтрака! Особенно вкусно с фруктовым йогуртом!)

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 65 руб.