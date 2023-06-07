Рецепт: МЯСО ТУШЕНОЕ СО СМЕТАНКОЙ  — На сковороде

Ингредиенты:
свинина — 640 грамм;
сметана — 150 гр.;
лук репчатый — 2 шт.;
горчица — 1 ст.л.;
мука — 1 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
паприка — 1 ч.л.;
масло растительное — 2 ст.л.;
вода — 200 мл
Способ приготовления:
Всем доброго времени суток!
Сегодня я приготовлю блюдо, которое совсем недавно для себя открыла. Гуляш надоел, отбивные надоели, курица тоже недавно была, перец фаршировали. Но что же приготовить? Что не приелось?
Я нашла рецепт мяса в сметане и хотя похожих очень много, но попробовав один раз, я поняла, что буду готовить его и в дальнейшем. И готовлю уже раз пятый, решила на этот раз запечатлеть процесс.
На самом деле блюдо, по технологии приготовления, очень похоже на биыстроганов (если кто слышал о таком блюде).
Но вкус совсем другой, оно более нежное, сочное, здесь в рецепте нет кетчупа и муки совсем мизер.
Итак, приступим!
Необходимые для приглашения ингредиенты вы видите на фото ниже:
Размороженные мясо обсудить
Порезать полосками поперёк волокон
(Я не уверена, что эту фразу понимаю правильно)
Разогреть сковороду до максимума и на масле (любом) обжарить мясо в течении 5-7 минут
Пока обжаривается мясо репчатый лук очистить и нарезать полукольцами.
Добавить к мясу
Держать на среднем огне в течении минут 5.
Теперь всыпать муку, 1 ст. л.
(Это примерно 20-26 грамм)
Быстро перемешивать!
Влить горячую воду, 200 мл
Теперь нужно накрыть крышкой и тушить минут 40 на медленном огне
Спустя время добавит сметану, 150 мл
1 столовую ложку горчицы (это примерно, у меня 24 грамма)
Всыпать чайную ложку паприки
Посолить, поперчить.
Тушить на самом маленьком огне в течении 20-25 минут.
Получается очень вкусно, сочно.
Готовое блюдо подано к столу:
Вблизи
Это, правда вкусно, даже мне понравилось, хотя я очень далека от того, чтобы стать мясоедом))))
Из указанных ингредиентов у меня получилось готового блюда
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Стоимость ингредиентов на март 2023 год — 280. 635955
210,56 за 640 гр. МЯСО (329 р. за 1 кг.)
35,6716217 за 150 гр. СМЕТАНУ (87,99 ЗА 370 гр.)
4,06133333 за 24 гр. ГОРЧИЦУ (45,69 за 270 рублей)
12,8 за 4 гр. ПАПРИКА (80 руб.=25 грамм)
1,105 за 26 гр. МУКИ (85 руб. за 2 кг.)
15,33 за 210 грамм ЛУКА (73 рубля за 1 кг.)
0,108 за 6 грамм СОЛИ (18 рублей за 1 кг.)
1 рубль за 2 грамма ПЕРЦА (10 рублей — 20 грамм)
Сколько грамм обычно считается одна порция?
Я не знаю, по кафе не хожу, но если брать 200 грамм 200, то стоимость порции 65 рублей.
или за 100 грамм 32,5
Всем спасибо за внимание!
И приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 10 мин. Примерная стоимость порции: 65 руб.