Рецепт: Мини-пицца «Елочка» — На творожном тесте, пицца порционная детская, с хрустящей соломкой.

Ингредиенты:

творог домашний — 600 г;

соль — по вкусу;

сода пищевая — 1 ч.л.;

манная крупа — 500-600 г;

колбаса краковская — 300 г;

оливки зеленые и черные — 100 г;

томаты — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

соломка соленая — несколько штук;

масло растительное — для смазывания формы.;

майонез — 50 г;

кетчуп — 50 г

Способ приготовления: Фото такой мини-пиццы увидела в интернете, рецепта не было, но идея понравилась, поэтому придумывали сами. Мини-пиццу «Елочка» можно приготовить детям на Новый год и украсить по-новогоднему.

Сегодня у нас простой вариант, проба пера, так сказать.

Тесто делала творожное, очень простое. В этот раз сделала творог из кефира с добавлением сметаны.

Получилась почти как настоящая рикотта по консистенции, мягкая пластичная масса, без комочков, перетирать через сито не нужно.

Добавляем к творогу соль, соду и просеиваем манную крупу.

Замешиваем вручную мягкое, не слишком крутое тесто.

Формируем из теста шар, накрываем пленкой иои убираем в пакет и даем отдохнуть ему около 20 минут.

Тесто раскатываем в пласт не слишком тонко, толщиной примерно 1 см.

Отрезаем лишнее, делаем ровный прямоугольник и разрезаем на маленькие треугольники.

Укладываем треугольники теста на противень, смазанный тонком слоем растительного масла и в каждый треугольник втыкаем соленую соломку. Можно воткнуть прямо в тесто, а можно подложить снизу и прижать, в процессе выпечки она прижарится.

Каждый треугольник теста смазываем майонезом и кетчупом.

Начинку можно подготовить заранее, пока тесто отдыхает. Как всегда в пиццу идёт все, что есть. У нас есть варёные сосиски, нарезаем их колечками. Твердый сыр нарезаем тонкими ломтиками.

Помидоры нарезаем тонкими полукольцами или четвертинками, если крупные. Чёрные и зелёные оливки нарезаем колечками. Начинка для пиццы готова.

Раскладываем начинку, этот процесс мы доверили младшим детям. Получилось вот так)))

Запекаем в духовке при температуре 160-170 градусов около 10-12 минут.

Вот такая порционная пицца получается, очень удобно и резать не нужно, сразу перекладываем на тарелку.

Это детское творчество, налепили колобков из остатков теста, пока я вырезала треугольники. Колобки тоже хорошо пропеклись, получились отличные мягкие творожные булочки.

Мини-пицца «Елочка» готова, можно приступать к чаепитию.

Текстура теста крупным планом. Оно получилось мягким и пушистым, люблю творожное тесто!

Время приготовления: 50 мин.