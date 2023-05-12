Рецепт: Мини-пицца «Елочка» — На творожном тесте, пицца порционная детская, с хрустящей соломкой.

Ингредиенты:
творог домашний — 600 г;
соль — по вкусу;
сода пищевая — 1 ч.л.;
манная крупа — 500-600 г;
колбаса краковская — 300 г;
оливки зеленые и черные — 100 г;
томаты — 2 шт.;
сыр твердый — 100 г;
соломка соленая — несколько штук;
масло растительное — для смазывания формы.;
майонез — 50 г;
кетчуп — 50 г
Способ приготовления: Фото такой мини-пиццы увидела в интернете, рецепта не было, но идея понравилась, поэтому придумывали сами. Мини-пиццу «Елочка» можно приготовить детям на Новый год и украсить по-новогоднему.
Сегодня у нас простой вариант, проба пера, так сказать.
Тесто делала творожное, очень простое. В этот раз сделала творог из кефира с добавлением сметаны.
Получилась почти как настоящая рикотта по консистенции, мягкая пластичная масса, без комочков, перетирать через сито не нужно.
Добавляем к творогу соль, соду и просеиваем манную крупу.
Замешиваем вручную мягкое, не слишком крутое тесто.
Формируем из теста шар, накрываем пленкой иои убираем в пакет и даем отдохнуть ему около 20 минут.
Тесто раскатываем в пласт не слишком тонко, толщиной примерно 1 см.
Отрезаем лишнее, делаем ровный прямоугольник и разрезаем на маленькие треугольники.
Укладываем треугольники теста на противень, смазанный тонком слоем растительного масла и в каждый треугольник втыкаем соленую соломку. Можно воткнуть прямо в тесто, а можно подложить снизу и прижать, в процессе выпечки она прижарится.
Каждый треугольник теста смазываем майонезом и кетчупом.
Начинку можно подготовить заранее, пока тесто отдыхает. Как всегда в пиццу идёт все, что есть. У нас есть варёные сосиски, нарезаем их колечками. Твердый сыр нарезаем тонкими ломтиками.
Помидоры нарезаем тонкими полукольцами или четвертинками, если крупные. Чёрные и зелёные оливки нарезаем колечками. Начинка для пиццы готова.
Раскладываем начинку, этот процесс мы доверили младшим детям. Получилось вот так)))
Запекаем в духовке при температуре 160-170 градусов около 10-12 минут.
Вот такая порционная пицца получается, очень удобно и резать не нужно, сразу перекладываем на тарелку.
Это детское творчество, налепили колобков из остатков теста, пока я вырезала треугольники. Колобки тоже хорошо пропеклись, получились отличные мягкие творожные булочки.
Мини-пицца «Елочка» готова, можно приступать к чаепитию.
Текстура теста крупным планом. Оно получилось мягким и пушистым, люблю творожное тесто!
Время приготовления: 50 мин.