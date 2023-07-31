Рецепт: Минтай, тушеный в соусе — Минтай тушеный в молоке

Ингредиенты:

минтай — 3 небольших тушки;

лук репчатый — 2 шт;

молоко — 1 стакан;

соль — по вкусу;

мускатный орех — щепотка;

прованские травы — щепотка;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Минтай- рыбка недорогая, люблю готовить из нее. Сегодня будем тушить рыбку в молоке. Вот такие небольшие 4 тушки общим весом чуть меньше килограмма я разморозила, хорошенько промыла, удалила чёрные плёнки, отрезала хвост и плавники.

Чтоб не возится с костями, я обычно разрезаю каждую тушку вдоль хребта и получаются у меня филешки. Потом режу их поперёк на нужное мне количество частей. Рыбку солю, перчу, добавляю специи, в этот раз это мускатный орех и прованские травы. Оставляем минтай в таком виде минут на 15-20, чтоб рыба промариновалась.

А пока рыба маринуется, обжариваем на растительном масле порезанный тонкими полукольцами репчатый лук.

Затем выкладываем сверху на лук нашу рыбку, накрываем крышкой и тушим минут 5-7.

Добавляем в сковороду молоко, пробуем на соль, если надо, подсаливаем. Накрываем крышкой и тушим рыбку до готовности.

Можно предварительно обжарить филешки минтая в муке, и тогда соус будет гуще. Но я в этот раз решила обойтись без муки и без жарки.

Получилось вкусное и полезное блюдо, которое отлично ушло с картофельным пюре и салатиком.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.