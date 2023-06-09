Рецепт: Молочный коктейль — ВИШНЕВЫЙ

Ингредиенты:
молоко — 500 мл;
мороженое пломбир — 250 мл;
ягоды вишни замороженные — 150 грамм
Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!
В жару самое время лакомиться вкуснейшими освежающими коктейлями!
У простой и очень вкусный рецепт коктейля, приготовить его сможет даже ребенок, добавки в ягод и фруктов можно менять и миксовать на свой вкус и каждый раз будет новый вкус молочного коктейля!
Как приготовить молочный коктейль?
Легко и просто!
В чашу блендера наливаем 500 мл холодного молока.
Добавляем 250 мл мороженого, у меня пломбир.
Берите такое мороженое вкус которого Вам нравится, если взять невкусное, некачественное мороженое, то ничего хорошего из этого не получится…
Выкладываем также в чашу блендера, размораживать при этом мороженое не нужно.
Далее в качестве вкусовой составляющей будут ягоды _ у меня сегодян ягоды вишня замороженная без косточек ТМ 4 сезона.
Я беру 150 грамм, но можно по своему вкусу и желанию изменить количество. Также ничего не размораживаю, прямо в чашу блендера все добавляю.
Измельчаю все в блендере до однородности, масса при этом увеличится почти вдвое!
Разливаем по стаканам вкусный молочный коктейль!
И наслаждаемся.)
Вкусно и полезно!
Молочный коктейль по моему рецепту получается умеренно сладкий, с вишневым вкусом, хорошо освежает в жару!
Ягоды при желании можно заменить на другие компоненты — какао, фрукты и т. д. по своему вкусу.
Видео:
Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.