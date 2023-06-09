Рецепт: Молочный коктейль — ВИШНЕВЫЙ

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

мороженое пломбир — 250 мл;

ягоды вишни замороженные — 150 грамм

Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!

В жару самое время лакомиться вкуснейшими освежающими коктейлями!

У простой и очень вкусный рецепт коктейля, приготовить его сможет даже ребенок, добавки в ягод и фруктов можно менять и миксовать на свой вкус и каждый раз будет новый вкус молочного коктейля!

Как приготовить молочный коктейль?

Легко и просто!

В чашу блендера наливаем 500 мл холодного молока.

Добавляем 250 мл мороженого, у меня пломбир.

Берите такое мороженое вкус которого Вам нравится, если взять невкусное, некачественное мороженое, то ничего хорошего из этого не получится…

Выкладываем также в чашу блендера, размораживать при этом мороженое не нужно.

Далее в качестве вкусовой составляющей будут ягоды _ у меня сегодян ягоды вишня замороженная без косточек ТМ 4 сезона.

Я беру 150 грамм, но можно по своему вкусу и желанию изменить количество. Также ничего не размораживаю, прямо в чашу блендера все добавляю.

Измельчаю все в блендере до однородности, масса при этом увеличится почти вдвое!

Разливаем по стаканам вкусный молочный коктейль!

И наслаждаемся.)

Вкусно и полезно!

Молочный коктейль по моему рецепту получается умеренно сладкий, с вишневым вкусом, хорошо освежает в жару!

Ягоды при желании можно заменить на другие компоненты — какао, фрукты и т. д. по своему вкусу.

Видео:

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.