Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой — С помидорами

Ингредиенты:
морковь молодая — 2 шт;
яйца куриные — 2 шт;
лук зеленый — 1 пучок;
соль — 0,5 ч.л;
сыр творожный — 20 гр.;
томаты — 2 шт.
Способ приготовления: Всех приветствую, сегодня делюсь отличным рецептом простой закуски. Она подойдёт на праздничный стол, как всегда быстро, вкусно и недорого.
Для начала возьмите морковь, промойте, очистите и натрите на крупной тёрке.
Затем добавьте в массу соль, любимые специи, зелёный лук и яйца
Тщательно перемешайте.
Разложите смесь на силиконовый коврик, смочите ладонь и лёгкими похлопываньем равномерно распределите по всей поверхности.
Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем рулет примерно 15-25 минут.
После приготовления дайте рулету хорошенько остыть, а
Тем временем готовим начинку.
Для этого берём помидор и мелко нарезаем, затем перемешиваем с творожным сыром до однородности.
После остывания рулета, распределяем начинку и аккуратно сворачиваем.
нарезаем порционно и подаём к столу.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.