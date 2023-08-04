Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой — С помидорами

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Ингредиенты:
морковь молодая — 2 шт;
яйца куриные — 2 шт;
лук зеленый — 1 пучок;
соль — 0,5 ч.л;
сыр творожный — 20 гр.;
томаты — 2 шт.
Способ приготовления: Всех приветствую, сегодня делюсь отличным рецептом простой закуски. Она подойдёт на праздничный стол, как всегда быстро, вкусно и недорого.
Для начала возьмите морковь, промойте, очистите и натрите на крупной тёрке.

Затем добавьте в массу соль, любимые специи, зелёный лук и яйца
Тщательно перемешайте.

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

Разложите смесь на силиконовый коврик, смочите ладонь и лёгкими похлопываньем равномерно распределите по всей поверхности.
Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем рулет примерно 15-25 минут.

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

После приготовления дайте рулету хорошенько остыть, а
Тем временем готовим начинку.

Для этого берём помидор и мелко нарезаем, затем перемешиваем с творожным сыром до однородности.

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

После остывания рулета, распределяем начинку и аккуратно сворачиваем.

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

нарезаем порционно и подаём к столу.

Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой - С помидорами

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.

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