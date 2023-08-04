Рецепт: Морковный рулет с творожной начинкой — С помидорами

Ингредиенты:

морковь молодая — 2 шт;

яйца куриные — 2 шт;

лук зеленый — 1 пучок;

соль — 0,5 ч.л;

сыр творожный — 20 гр.;

томаты — 2 шт.

Способ приготовления: Всех приветствую, сегодня делюсь отличным рецептом простой закуски. Она подойдёт на праздничный стол, как всегда быстро, вкусно и недорого.

Для начала возьмите морковь, промойте, очистите и натрите на крупной тёрке.

Затем добавьте в массу соль, любимые специи, зелёный лук и яйца

Тщательно перемешайте.

Разложите смесь на силиконовый коврик, смочите ладонь и лёгкими похлопываньем равномерно распределите по всей поверхности.

Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем рулет примерно 15-25 минут.

После приготовления дайте рулету хорошенько остыть, а

Тем временем готовим начинку.

Для этого берём помидор и мелко нарезаем, затем перемешиваем с творожным сыром до однородности.

После остывания рулета, распределяем начинку и аккуратно сворачиваем.

нарезаем порционно и подаём к столу.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.