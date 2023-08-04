Рецепт: Морской окунь на мангале — вкуснее скумбрии и терпуга и даже вкуснее шашлыка)))

Ингредиенты:

окунь морской — 2 шт;

соль — 1 столовая ложка с горкой;

сахар — 1 столовая ложка;

масло оливковое — 3 столовые ложки

Способ приготовления: Всем привет!

Лето самое время для вылазок на природу, и шашлыки для многих неотъемлемая часть летнего пикника. Мы такие же, но в уже давно предпочитаю вместо мяса — рыбу!

Конечно форель или семга на углях бесподобна, но также можно приготовить и более бюджетную рыбку на мангале и будет бесподобно вкусно!!!

Пробовала еще на мангале приготовить терпуга и скумбрию, неплохо, но морской окунь на мангале это просто бомба!!!

Один раз забыли решетку и муж нашел решение — жарили на шампурах)))

Итак, что же нам нужно, для того чтобы приготовить вкусную сочную рыбу на углях??

Конечно, нужна сама рыба — я беру морской окунь 2 штуки. Нужно брать среднего и самое главное одинакового размера, для того, чтобы рыба приготовилась равномерно и одновременно, если готовите на решетке.

Рыбу морской окунь моем, очищаем от кожуры, очищаем внутренности и обязательно очищаем черную пленку внутри! Колючие плавники морского окуня не трогаем! Единственное, чистим аккуратно, чтобы не пораниться от них…

Далее делаем диагональные надрезы на рыбе, не доходя до кости, через каждые 1,5-2 см, надрезы делаем с обеих сторон. вот так это выглядит.

Теперь готовим маринад для морского окуня!

Морской окунь сама по себе очень вкусная рыба, и дополнительных специй и приправ она не требует, на мой взгляд даже лимон здесь лишний!

Поэтому будем только улучшать вкус рыбы, сделаем более концентрированным:)

В емкости смешиваем соль и сахар, и этой смесью натираем рыбу со всех сторон, а также внутри и попадая в надрезы.

Оставляем рыбку в таком виде на 10-15-20 минут. Дольше 30 минут держать не советую, рыбы маринуется очень быстро!

Буквально через 10 минут выделится очень много сока, и через 15-20 минут его нужно слить!!

Рыбу промывать не надо, я ее лишь промакиваю бумажным полотенцем.

Теперь перекладываю рыбу в контейнер и поливаю ее любым растительным маслом — мне безумно нравится сочетание рыбы и оливкового масла! но можно использовать и просто растительное подсолнечное масло без запаха!

Закрываю контейнер и отправляемся в путешествие! Встретимся на природе!:)

Готовить рыбку будем на углях, на мангале, без фольги ( в фольге на мой взгляд рыба тушено-вареная…)

Сначала на мангал отправляется у нас как правило шашлык ( дети рыбу не едят:), а сразу после него жарим рыбку.

Решетку нужно хорошо прокалить, чтоб рыба не прилипла к ней, минут 5-10 будет достаточно.

Далее выкладываем рыбку и жарим по 3-4 минутки с каждой стороны, постоянно переворачивая. Муж за этим делом смотрит и переворачивает каждую минуту примерно…

Жарим до готовности, не нужно ориентироваться только на временные рамки! Рыба у нас разного размера, разной глубины мангал и т. д.

Я готовность проверяю так — в середине рыбы, где ее хребет — филе должно отходить от кости!

Морской окунь на мангале по моему рецепту получается безумно вкусным, нежным, и очень сочным!!!!

Если любите рыбу, то непременно попробуйте! Если надоели шашлыки, то тоже попробуйте)))

Это очень вкусно!

Ниже на видео полная видеоверсия рецепта приготовления морского окуня на местной Хургаде)

Всем приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 10 мин.