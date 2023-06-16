Рецепт: Наливка клубничная «Конфетка» — С лимончиком

Ингредиенты:

клубника — 350 грамм;

водка — 350 мл;

сок лимона — 1 ст.л.;

цедра — с четверти лимона;

сахар — 170 грамм

Способ приготовления: Сегодня хочу предложить вам рецепт очень ароматной, полезной и вкусной наливки из клубники. Это получается шикарная наливочка, особенно для женщин. Так приятно открыть такую вкусную и красивую наливочка особенно зимой и ощутить теплое лето. Такую вкусняшку лучше оставлять для особых случаев.

Итак, что понадобится. Собственно, ее высочество клубника. Клубнику моем и пересыпаем в банку, в которой будет готовиться наливка. Засыпаем сразу сахаром и оставляем на сутки, периодически перемешивая, без помощи ложки, чтобы сахаром растаял и клубника дала сок.

Когда пройдут сутки, сахар весь растает, клубнику необходимо залить водкой. Лучше всего брать проверенную, качественную водку, ведь от ее вкуса будет зависеть и вкус будущего божественного напитка.

Заливаем клубничка, плотно закрываем крышкой и отправляем в холодильник на нижнюю полку на пару дней.

Через два дня достаем банку и добавляем сок и цедру лимона. Нежно все перемешиваем и оставляем опять наливку на нижней полке холодильника дней на семь или десять.

Далее достаем наш божественный напиток и процеживаем его через ватный диск в тару для хранения.

Получается вот такая красота.

Такую наливку можно хранить в темном шкафу и употреблять понемножку. Наливка-конфетка, готова! Не надо, не благодарите, просто попробуйте!)

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.