Рецепт: Наливка вишневая «Царская» — на водке

Ингредиенты:

водка — 0,5 литра;

вишня свежая без косточки — 0,75 литровой банки;

сахар — 150 грамм;

лист черной смородины — 1 шт.

Способ приготовления: Сегодня, предлагаю приготовить ещё одну вкусную алкогольную заготовочку на осень или зиму. Это очень вкусная вишневая наливка — «Царская». Почему «Царская»? А вы только попробуйте ее на вкус. Цвет получается рубиновый, аромат вишни.

Такую наливку отлично подавать к мороженому или фруктам.

Итак, приступим. Вишню перебираем, моем, отделяем от «ножек».

Вишню очищаем от косточек с помощью булавки, например. В подготовленную банку, перекладываем, очищенные от косточек вишни.

Теперь засыпаем вишню сахарным песком и хорошо перемешиваем без помощи ложки. Банку закрываем и оставляем на сутки.

Через сутки сахар почти растворится и вишня пустит сок.

Теперь заливаем нашу вишню водкой, закрываем крышкой.

Перемешиваем. Оставляем на два дня.

Когда пройдет два дня, достаем банку и добавляем лист черной смородины.

Оставляем все на за семь- десять дней. Затем достаем и процеживаем нашу наливочку. Оставляем ее в покое на два- три дня. За это время выпадет осадок и она станет прозрачной. Сливаем нашу «Царскую» наливку в тару для хранения с помощью трубочки. Делаем это осторожно, чтобы не поднять осадок. Сразу наливку пить не рекомендуется, она должна простоять как минимум две недели, а лучше месяц. У меня она стоит до осени, иногда до зимы. К этому времени она созревает и становится только лучше. Удачи в приготовлении!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.