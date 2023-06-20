Рецепты Рецепт настоящего галицкого пляцка «Зеленый мох» По Admin - 20 июня, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы по-настоящему удивить родных за праздничным столом, приготовьте оригинальный и яркий торт «Зеленый мох». «Зеленый мох» – один из самых вкусных галицких тортов, которые вы только пробовали. Он состоит из рыхлого, яркого бисквита, ягод и желейной массы. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Такая домашняя выпечка станет настоящим украшением не только обыденного стола, но и праздничного. Обязательно приготовьте его дома – это очень вкусно! Рецепт торта «Зеленый мох» Время: 4 – 5 часов Порции: 8 – 10 (вес 3 килограмма) Ингредиенты для бисквита: – 5 белков + 100 г сахара + щепотка соли; – 5 желтков + 100 граммов сахара; – 200 граммов шпината; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 150 граммов масла; – 260 граммов муки; – 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Для пропитки: – 50 г теплой воды + 20 г сахара + 1 чайная ложка лимонного сока. Для желе: – 600 граммов воды; – 2 пачки по 90 граммов желе; – 300 – 400 граммов ягод. Для крема: – 500 граммов жирных сливок (33%); – 400 граммов натурального йогурта; – 22 грамма желатина + 100 грамма холодной воды; – 6 столовых ложек сахарной пудры. Приготовление: Примечание! Так как с желейным слоем долго возиться, проще сделать не галяретку, а взять перемолоть фрукты в пюре и смешать с растопленным желатином. Он застынет в разы быстрее, и сам торт получится более стойким. Разделяем яйца на белки и желтки. К белкам добавляем щепотку соли, начинайте взбивать добавляя немного сахара. Взбиваем до стойких пиков. К желткам добавляем сахар и взбиваем 2 минуты. Соединяем шпинат, добавляем растительное масло и лимонный сок и перебиваем в пюре. Вливаем в тарелку желтки, шпинатное пюре, аккуратно добавляем белки и медленно размешиваем. Смешиваем муку с разрыхлителем, просеиваем в тарелку и вымешиваем в однородное тесто. Переливаем в форму застеленную пергаментом диаметром 26 сантиметров. Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут. Проверяем готовность зубочисткой – она должна быть сухой. Даем остыть бисквиту, и срезаем треть (эту часть мелко покрошите, это и будет наш мох). Для пропитки смешиваем теплую воду, сахар, лимонный сок и пропитываем с помощью косточки наш бисквит. Переводим основание в форму, сделав бортики. Выкладываем в середину ягоды. Заливаем желе горячей водой. Когда будет застывать – переливаем в форму поверх ягод. Смешиваем желатин с водой, оставляем набухать. Взбиваем холодные коровьи сливки. Добавляем к ним белый йогурт, сахарную пудру, растопленный желатин и вымешиваем. Переливаем поверх галереты, а сверху присыпаем «мхом». Оставляем торт в холодильнике на ночь или на 4 – 5 часов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусный клубничный торт по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретТри холодных супа на лето – пальчики оближете