О настоящем закарпатском бограче на огне ходят легенды, а вот как приготовить его дома? У нас есть рецепт!

Бограч – это густой и насыщенный суп. Ему характерно большое количество мяса, моркови и томатов, картофеля, приправы и ароматной паприки. Многие паприки.

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Чтобы и вы могли отведать домашний густой суп, мы выбрали лучший рецепт настоящего закарпатского бограча.

Рецепт закарпатского бограча

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов копченого бекона;

– 3 репчатые луковицы;

– 2 морковки;

– 6 картофелин;

– 3 зубка чеснока;

– 400 граммов томатов в собственном соке;

– 2 сладких перца;

– 1 острый перец;

– 600 граммов говядины;

– 800 граммов мясных свиных ребрышек;

– 1 столовая ложка сладкой паприки;

– соль и специи;

– 2,5 литра воды;

– горстка петрушки.

Приготовление:

Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно.

Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец.

Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде.

Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут.

Далее добавляем молотый острый перец и паприку.

Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо.

Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения.

Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель.

При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты.

Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень.

Настаиваем суп десять минут, подаем к столу.

Приятного аппетита!

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