Рецепты Рецепт настоящего закарпатского бограча По Admin - 16 июня, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp О настоящем закарпатском бограче на огне ходят легенды, а вот как приготовить его дома? У нас есть рецепт! Бограч – это густой и насыщенный суп. Ему характерно большое количество мяса, моркови и томатов, картофеля, приправы и ароматной паприки. Многие паприки. Читайте также День пикника с «Аппетитной»: какие блюда приготовить для отдыха на природе Чтобы и вы могли отведать домашний густой суп, мы выбрали лучший рецепт настоящего закарпатского бограча. Рецепт закарпатского бограча Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 100 граммов копченого бекона; – 3 репчатые луковицы; – 2 морковки; – 6 картофелин; – 3 зубка чеснока; – 400 граммов томатов в собственном соке; – 2 сладких перца; – 1 острый перец; – 600 граммов говядины; – 800 граммов мясных свиных ребрышек; – 1 столовая ложка сладкой паприки; – соль и специи; – 2,5 литра воды; – горстка петрушки. Приготовление: Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно. Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец. Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде. Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут. Далее добавляем молотый острый перец и паприку. Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо. Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения. Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель. При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты. Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень. Настаиваем суп десять минут, подаем к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить один из трех летних супов, которые подаются исключительно холодными. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Клубничное варенье на зиму – два рецепта по выборуТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньиВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойЗакуска из пекинской капусты, покорившая мир