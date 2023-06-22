Рецепт: Настойка липовая «На меду» — Крепкая

Ингредиенты:

липовый цвет — две жмени;

водка — 0,5 литра;

жидкий мед — 2 ст.л.

Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию ещё одну алкогольную настойку на цвете липы. Она обладает противовоспалительным, отхаркивающим средством при кашле, бронхите. Такая настойка полезна при женских заболеваниях.

Собирают цвет липы в сухую, солнечную погоду. Сушат липовый цвет в тени, в проветриваемом месте. Для приготовления такой настойки вам понадобится цвет липы, столько, сколько рука возьмёт дважды. Цвет липы не мыть, чтоб не смыть пыльцу. Перекладывает липу в банку, где будет готовиться настойка.

Берем пол литра водки.

Заливаем водкой липовый цвет, плотно закрываем банку. Хорошо смешиваем. Оставим банку с будущей настойкой в темном месте при комнатной температуре.

Через пару дней достанем банку с липой и все ещё разок перемешаем при закрытой крышке.

Опять, отправим в темное место. Через три дня повторим эту процедуру, перемешаем. И добавим две столовые ложки жидкого меда, все перемешаем до растворения меда.

Далее закроем банку и опять оставим для настаивания ещё на семь дней. Когда пройдет данное время, достанем настойку и процедим через ватный диск. Теперь нужно оставить настойку ещё на три дня, чтобы выпал осадок. Через три дня сольем аккуратно настойку с осадка через трубочку. И ву-а-ля. Все готово. Прозрачная, красивая настойка пахнет лугом и травами.

Теперь оставим настойку в шкафу. Пусть ждёт холодов.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.