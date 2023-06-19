Рецепт: Настойка мятная «Мохито» — с лимоном и лаймом

Ингредиенты:

мята — 5 веток;

лайм — 1 кружок;

водка — 0,5 литра;

лимон — третья часть лимона;

мед жидкий майский — 2 ст.л.

Способ приготовления: Всем привет! Продолжаю тему алкогольных напитков -заготовок на зиму. Сегодня расскажу о настойке мятной «Мохито». Настойка эта хороша для хорошего сна и при простуде.

Итак, приступим.

Нам понадобится пять веток мяты, точнее только листики от пяти веток. Нужно отделить их от стебельков и промыть. Воду хорошо стряхнем.

Теперь отправим листья мяты в банку, в которой будет готовиться настойка.

Зальем листья половиной литра водки.

Нарежем цедру лимона без белой части, и также нарежем кусочками лимон.

Отправим лимон и цедру в банку к мятным листьям. Плотно закроем банку со смесью и отправим в темное, сухое место для настаивания на два дня.

По прошествии двух дней, достанем банку и бросим туда же колечко лайма, тщательно перемешаем. И оставим в темном месте ещё на пару дней.

Когда пройдет ещё два дня, достанем нашу настойку и добавим две столовые ложки жидкого майского меда.

Все тщательно перемешаем и оставим на три дня.

Через три дня можно уже процеживать наше «Мохито». Процесс простой. В Лейку кладём ватный диск и пропускаем ароматную жидкость. Можно пропустить и два раза для большей прозрачности, но слишком прозрачной настойка не будет, так как в ней есть мед.

Посмотрите, какой красивый цвет! Эту настойку можно использовать и для домашних коктейлей. А если кому интересно, как я делала клубничную наливку «Конфетку», то можно посмотреть здесь.

Мой рецепт клубничной наливки «Конфетка»

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.