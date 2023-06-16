Рецепт: Нежные котлетки — Пушистые и очень вкусные!

Ингредиенты:

фарш свино-говяжий — 1 кг;

лук репчатый — 1 большая луковица;

картофель — 1 шт;

куриное яйцо — 1-2 шт;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу;

мука для панировки — 1 стакан;

масло растительное для обжарки — по необходимости

Способ приготовления: Сколько хозяек на кухне, столько и рецептов котлет. Чаще всего считается, что в составе котлетного фарша обязательно должен быть хлеб Да, это удешевляет меню, но мне такой вариант не очень нравится. Часто замечала, что от таких котлет возникает изжога.

Я поделюсь маленьким секретом от моей мамы, она всегда так готовила котлеты, похожих я ни у кого не пробовала. Вот такие они получаются

Фарш лучше брать из смешанного мяса, мне нравится свинина плюс говядина, поровну. Пробовала свинину заменить диетической индейкой или курицей, но… не то! Свинина годится не слишком постная и не слишком жирная.

В фарш добавляем лук, яйцо, перчик черный чуть-чуть, соль и… натертую на мелкой терке картофелину. Всего одну картофелину на килограмм мяса. Далее фарш следует хорошенько вымесить, даже отбить о чашку, а котлетки при формировании тщательно побить из руки в руку.

Котлетки формируем среднего размера, где-то 1,5 см толщиной. Имейте в виду, что при жарке они раздуются, станут в полтора-два раза толще и как бы немного скукожатся.

Затем готовим сковороду, и пока он нагревается, обваляем наши котлетки в муке или панировочных сухарях. Мне больше нравится — в муке, сухари хороши для других котлет — зраз или по-киевски и т. п.

Слегка обжариваем котлеты с одной стороны на не слишком большом огне, минут пять, а вот когда перевернём их, то надо сковороду накрыть крышкой.

Теперь жар ещё убавим, чтобы котлеты томились минут семь.

О готовности нам подскажет сок, который выступит на поверхности котлет, но их можно ещё разок перевернуть и минутки две пожарить под крышкой.

Готово! Можно подавать с гарниром.

А можно и без гарнира, в виде бутерброда, тоже очень вкусно.

Ещё могу поделиться рецептом приготовления вкуснейших рыбных котлет из консервов.

Спасибо за прочтение, всем мира и благополучия!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.