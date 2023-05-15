Рецепт: Необычные булочки с яблоками — Из слоёного теста

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто — 400 гр;

яблоки — 3-4 шт;

сахар — по вкусу;

корица — по вкусу;

яйца куриные — 1шт

Способ приготовления: Всем здравствуйте.

Сегодня приготовим необычные булочки с яблоками из слоёного теста.

Тесто у меня из магазина, но при желании можно сделать подобное и самой. Желательно брать дрожжевое тесто, правда, у меня в этот оно бездрожжевое.

Итак, тесто раскатываем на полоски

и сверху, на одну половинку полоски из теста, выкладываем очищенные и нарезанные тонким слоем яблоки (от кожуры можно не очищать — как по вашему вкусу) так, как показано на фото ниже.

Затем второй половинкой теста накрывает яблоки

и закручиваем тесто с яблоками в своеобразную розочку. Вот так:

Переносим наши «розочки» на противень или в форму для запекания,

смазываем их сначала взбитым яйцом, а затем посыпаем смесью корицы с сахаром.

Отправляем булочки в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Получается необычно, но вкусно!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.