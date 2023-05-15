Рецепт: Необычные булочки с яблоками — Из слоёного теста

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Ингредиенты:
слоеное дрожжевое тесто — 400 гр;
яблоки — 3-4 шт;
сахар — по вкусу;
корица — по вкусу;
яйца куриные — 1шт
Способ приготовления: Всем здравствуйте.

Сегодня приготовим необычные булочки с яблоками из слоёного теста.

Тесто у меня из магазина, но при желании можно сделать подобное и самой. Желательно брать дрожжевое тесто, правда, у меня в этот оно бездрожжевое.

Итак, тесто раскатываем на полоски

и сверху, на одну половинку полоски из теста, выкладываем очищенные и нарезанные тонким слоем яблоки (от кожуры можно не очищать — как по вашему вкусу) так, как показано на фото ниже.

Рецепт: Необычные булочки с яблоками - Из слоёного теста

Затем второй половинкой теста накрывает яблоки

Рецепт: Необычные булочки с яблоками - Из слоёного теста

и закручиваем тесто с яблоками в своеобразную розочку. Вот так:

Рецепт: Необычные булочки с яблоками - Из слоёного теста

Переносим наши «розочки» на противень или в форму для запекания,

Рецепт: Необычные булочки с яблоками - Из слоёного теста

смазываем их сначала взбитым яйцом, а затем посыпаем смесью корицы с сахаром.

Рецепт: Необычные булочки с яблоками - Из слоёного теста

Отправляем булочки в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Рецепт: Необычные булочки с яблоками - Из слоёного теста

Получается необычно, но вкусно!

Приятного аппетита!

Рецепт: Необычные булочки с яблоками - Из слоёного теста

Время приготовления: 40 мин.

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