Рецепт: Нутовые палочки с начинкой из сыра — Жареные в панировке, с твёрдым сыром. Оригинальное блюдо из нута.

Ингредиенты:

нут — 500-600 г;

сыр твердый — 200 г;

манная крупа — 50 г;

соль — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Нашла рецепт здесь на сайте, решила повторить — очень понравилось. Блюдо получилось сытным, вкусным и полезным. А готовить не так уж и сложно и недолго.

Нутовые палочки с сыром, жаренные в панировке.

Первым делом нужно отварить нут. Я обошлась без предварительного замачивания, варила около полутора часов, за это время нут стал очень мягким.

Сразу, пока нут горячий, нужно превратить его в пюре. Я воспользовалась погружным блендером. Лишнюю воду сливаем и добавляем по мере необходимости. Пюре должно быть густым, поэтому много воды не добавляем. Теперь Готовое пюре нужно остудить хотя бы до тёплого состояния, чтобы можно было из него лепить руками.

Твердый сыр нарезаем брусочками.

Из нутового пюре формируем небольшую округлую лепёшку, в центр кладём один брусочек сыра и залепляем, формируя «палочку», брусок, как угодно можно называть, можно просто лепить овальные котлетки.

Готовые палочки обваливаем в манной крупе или муке и выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом.

Обжариваем со всех сторон до румяной золотистой корочки.

Переворачиваем аккуратно, при помощи лопатки, в горячем виде нутовое пюре, как и любое, не так хорошо держит форму, тут требуется сноровка.

Но как только чуть остынут, они хорошо схватываются и держат форму, можно спокойно брать руками.

Так выглядят нутовые палочки с сыром в разрезе. Полезно и вкусно. Из нута я много чего готовила, но такое делала в первый раз, всем понравилось.

А уж как сыр в горячих палочках тянется аппетитно, просто сказка! Снаружи хрустящие, внутри мягкие, ещё и сыр расплавился, вкуснотища!

Время приготовления: 40 мин.