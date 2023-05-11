Рецепт: Оладьи на кефире бездрожжевые — остаются такими же пышными, как на сковороде.

Ингредиенты:
кефир — 500 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
сахар — 2 ст.л.;
ванильный сахар — две трети ч.л.;
мука — стакан;
соль — по вкусу;
сода пищевая — две трети ч.л.;
масло растительное для жарки — 100 мл.
Способ приготовления: Как оказалось, я не умела делать «правильные» оладьи. Мало того, что вкус не особо радовал, так еще они оседали после того, как выложишь на тарелку.
Все дело в технологии приготовления. Чуть-чуть что-то измени — и будет тебе абсолютно другой результат. Несмотря на то, что ингредиенты одинаковые.
В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и немного соли, взбиваем венчиком.
Добавляем слегка теплый (!!!) кефир. Взбиваем.
Теперь просеиваем частями муку и пермешиваем.
Консистенция теста должна быть такой
В готовое, т. е. в самом конце, тесто добавляем соду.
Наливаем на сковороду подсолнечного масла и хорошо прогреваем его.
В горячее масло выкладываем ложной тесто. По готовности переворачиваем.
Оладьи не «опадают» после жарки, а остаются такими же пышными, как и на сковороде.
Тесто пористое и воздушное, корочка слегка похрустывает, а внутри мягко. Не знаю в чем именно фокус, но оладьи удались на славу.
Время приготовления: 20 мин.