Рецепт: Оладьи на кефире бездрожжевые — остаются такими же пышными, как на сковороде.

Ингредиенты:

кефир — 500 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 2 ст.л.;

ванильный сахар — две трети ч.л.;

мука — стакан;

соль — по вкусу;

сода пищевая — две трети ч.л.;

масло растительное для жарки — 100 мл.

Способ приготовления: Как оказалось, я не умела делать «правильные» оладьи. Мало того, что вкус не особо радовал, так еще они оседали после того, как выложишь на тарелку.

Все дело в технологии приготовления. Чуть-чуть что-то измени — и будет тебе абсолютно другой результат. Несмотря на то, что ингредиенты одинаковые.

В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и немного соли, взбиваем венчиком.

Добавляем слегка теплый (!!!) кефир. Взбиваем.

Теперь просеиваем частями муку и пермешиваем.

Консистенция теста должна быть такой

В готовое, т. е. в самом конце, тесто добавляем соду.

Наливаем на сковороду подсолнечного масла и хорошо прогреваем его.

В горячее масло выкладываем ложной тесто. По готовности переворачиваем.

Оладьи не «опадают» после жарки, а остаются такими же пышными, как и на сковороде.

Тесто пористое и воздушное, корочка слегка похрустывает, а внутри мягко. Не знаю в чем именно фокус, но оладьи удались на славу.

Время приготовления: 20 мин.