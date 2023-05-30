Рецепт: Оладушки — на кефире

Ингредиенты:

кефир — 200 мл;

яйца куриные — 1 шт;

сахар — 100-200 гр;

масло подсолнечное — ст.ложка;

мука — 200-300 гр

Способ приготовления: Оладушки – быстрый и вкусный десерт. Мой сыночек просто обожает оладушки на кефире. Рецепт очень простой из доступных продуктов, а главное, готовятся легко и съедаются с удовольствием.

Я использую кефир домашний, можно и покупной, разницы нет, оладьи получаются все равно очень вкусные. Кефир выливаю в чашку, к кефиру добавляю одно яйцо, сахар по вкусу.

Можно их делать также и не сладкими, вместо хлеба. Все тщательно перемешиваю и добавляю немного подсолнечного масла, не больше одной столовой ложки.

Снова все тщательно размешиваю и добавляю муки.

Муки я добавляю примерное количество до консистенции густой сметаны. Добавляю муку небольшими порциями, чтобы не сделать тесто слишком густым. Тесто на оладьи готово.

Сковороду ставлю на средний огонь, разогреваю и на сухой сковороде жарю оладьи с двух сторон.

Тесто выливаю на сковороду столовой ложкой. Такие оладушки можно кушать со сметаной, с медом, с вареньем, со сгущенкой, кому с чем нравиться.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.