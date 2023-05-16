Рецепт: Омлет на сковороде — С крабовыми палочками, помидорами черри и кукурузой.

Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт.;
масло подсолнечное — 1 ч. л…;
соль — по вкусу.;
сметана — 1 ч.л.;
крабовые палочки — 1 шт.;
томаты черри — 2 шт.;
кукуруза консервированная — 1 ст. л.;
зелень свежая — по вкусу.
Способ приготовления: Я уверенам в том что ребенок на завтрак должен есть кашу, приготовленную с добавлением молока, молочный суп, или творог. Но изредка готовлю «взрослый завтрак» и сегодня это омлет. Добавить к взбитым яйцам можно «все что угодно». Можно добавить сухофрукты, или свежие ягоды; мясо, или сосиски; отварную рыбу, либо крабовые палочки. У меня сегодня такой набор продуктов для омлета.
Первым делом на огонь ставлю сковороду, именно в ней и будет готовиться завтрак. Наливаю в нее не много подсолнечного рафинированного масла.
В глубокую миску (в ней проще взбить яйца) добавляю яйца, сметану (молока в доме не было) и соли, буквально чуток — на кончике ножа.
И взбиваю венчиком чисто символически, пенной шапки мне не надо.
Составляющие омлета нарезаю сразу же в мисочку, вначале помидорки. Я реду наполовину, а можно и помельче нарезать.
Затем крабовые палочки произвольными кусочками и добавляю консервированную кукурузу.
В сковороде масло нагрето до нужной температуры, можно уже жарить омлет. Перемешав содержимое мисочки я выливаю все на сковородку.
Жарю с одной стороны, затем с другой. Переворачивая «блинчик» есть вероятность того что он может «разорваться». Меня это не смущает, без грамма муки омлет получается очень нежным по вкусу. Готовый омлет посыпаю нарезанной мелко свежей зеленью, сегодня у меня зелень петрушки.
Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
Время приготовления: 6 мин.