Рецепт: Омлет на сковороде — С крабовыми палочками, помидорами черри и кукурузой.

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

масло подсолнечное — 1 ч. л…;

соль — по вкусу.;

сметана — 1 ч.л.;

крабовые палочки — 1 шт.;

томаты черри — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 1 ст. л.;

зелень свежая — по вкусу.

Способ приготовления: Я уверенам в том что ребенок на завтрак должен есть кашу, приготовленную с добавлением молока, молочный суп, или творог. Но изредка готовлю «взрослый завтрак» и сегодня это омлет. Добавить к взбитым яйцам можно «все что угодно». Можно добавить сухофрукты, или свежие ягоды; мясо, или сосиски; отварную рыбу, либо крабовые палочки. У меня сегодня такой набор продуктов для омлета.

Первым делом на огонь ставлю сковороду, именно в ней и будет готовиться завтрак. Наливаю в нее не много подсолнечного рафинированного масла.

В глубокую миску (в ней проще взбить яйца) добавляю яйца, сметану (молока в доме не было) и соли, буквально чуток — на кончике ножа.

И взбиваю венчиком чисто символически, пенной шапки мне не надо.

Составляющие омлета нарезаю сразу же в мисочку, вначале помидорки. Я реду наполовину, а можно и помельче нарезать.

Затем крабовые палочки произвольными кусочками и добавляю консервированную кукурузу.

В сковороде масло нагрето до нужной температуры, можно уже жарить омлет. Перемешав содержимое мисочки я выливаю все на сковородку.

Жарю с одной стороны, затем с другой. Переворачивая «блинчик» есть вероятность того что он может «разорваться». Меня это не смущает, без грамма муки омлет получается очень нежным по вкусу. Готовый омлет посыпаю нарезанной мелко свежей зеленью, сегодня у меня зелень петрушки.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 6 мин.