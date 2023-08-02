Рецепт: Острый соус из красной смородины — пикантный соус к мясу и рыбе

Ингредиенты:
смородина красная — 1,5 кг;
перец острый — 500 гр;
чеснок — 1 головка;
стебель сельдерея — 2 шт;
болгарский красный перец — 2-3 шт
Способ приготовления: Еще хочу поделиться с вами рецептом приготовления острого соуса из красной смородины.
Смородину взяли домашнюю с дачи.
Также берем острый красный перец. Я брала полкило.
Пару красный болгарских перцев.
В соус понадобится головка чеснока и несколько стеблей сельдерея.
Весь перец очищаем.
Отправляем в бленде р вместе с чесноком и сельдереем с добавлением небольшого количества сахара и соли.
И перебиваем до пасты.
Тем временем ягоды смородины очищаем от веточек и складываем в глубокую емкость.
Отправляем перетертые ингредиенты и добавляем сахар и соль. На такой объем нам понадобится 1 столовая ложка соли и 2 ложки сахара.
Теперь вместе с ягодами перетираем погружным блендером.
Соус будем варить полчаса.
В соус добавляем приправу апельсиновый чили и томатную пасту.
В горячем виде разливаем по стерильным баночкам.
После остывания можно хранить длительное время.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.