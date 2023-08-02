Рецепт: Острый соус из красной смородины — пикантный соус к мясу и рыбе

Ингредиенты:

смородина красная — 1,5 кг;

перец острый — 500 гр;

чеснок — 1 головка;

стебель сельдерея — 2 шт;

болгарский красный перец — 2-3 шт

Способ приготовления: Еще хочу поделиться с вами рецептом приготовления острого соуса из красной смородины.

Смородину взяли домашнюю с дачи.

Также берем острый красный перец. Я брала полкило.

Пару красный болгарских перцев.

В соус понадобится головка чеснока и несколько стеблей сельдерея.

Весь перец очищаем.

Отправляем в бленде р вместе с чесноком и сельдереем с добавлением небольшого количества сахара и соли.

И перебиваем до пасты.

Тем временем ягоды смородины очищаем от веточек и складываем в глубокую емкость.

Отправляем перетертые ингредиенты и добавляем сахар и соль. На такой объем нам понадобится 1 столовая ложка соли и 2 ложки сахара.

Теперь вместе с ягодами перетираем погружным блендером.

Соус будем варить полчаса.

В соус добавляем приправу апельсиновый чили и томатную пасту.

В горячем виде разливаем по стерильным баночкам.

После остывания можно хранить длительное время.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.