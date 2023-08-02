Рецепт: Острый соус из красной смородины — пикантный соус к мясу и рыбе

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Ингредиенты:
смородина красная — 1,5 кг;
перец острый — 500 гр;
чеснок — 1 головка;
стебель сельдерея — 2 шт;
болгарский красный перец — 2-3 шт
Способ приготовления: Еще хочу поделиться с вами рецептом приготовления острого соуса из красной смородины.

Смородину взяли домашнюю с дачи.

Также берем острый красный перец. Я брала полкило.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Пару красный болгарских перцев.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

В соус понадобится головка чеснока и несколько стеблей сельдерея.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Весь перец очищаем.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Отправляем в бленде р вместе с чесноком и сельдереем с добавлением небольшого количества сахара и соли.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

И перебиваем до пасты.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Тем временем ягоды смородины очищаем от веточек и складываем в глубокую емкость.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Отправляем перетертые ингредиенты и добавляем сахар и соль. На такой объем нам понадобится 1 столовая ложка соли и 2 ложки сахара.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Теперь вместе с ягодами перетираем погружным блендером.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Соус будем варить полчаса.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

В соус добавляем приправу апельсиновый чили и томатную пасту.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

В горячем виде разливаем по стерильным баночкам.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

После остывания можно хранить длительное время.

Рецепт: Острый соус из красной смородины - пикантный соус к мясу и рыбе

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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