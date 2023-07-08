Рецепт: Овощи гриль — На простом мангале с обычной решеткой

Ингредиенты:

перец болгарский — 1-2шт;

лук репчатый — 1 шт;

кабачек — 1 шт;

баклажаны — 1шт;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Не знаю как вы, а я при каждом приготовлении шашлыка, обязательно готовлю параллельно вкусные овощи на гриле. И порой эти овощи выходят вкуснее мяса))).

Итак.

Главный секрет на мой взгляд состоит в том, что сначала мытые и нарезанные овощи необходимо посолить и обязательно дать время на выделение сока. Потом необходимо этот самый сок слить и потом уже кидать овощи на гриль.

Обжаривать на средних углях. Идеальное состояние углей, когда они покрыты лёгким налётом серого пепла.

Не пережарьте, вернее, не спалите овощи. Небольшая поджарка это очень вкусно, но не надо доводить до углей.

Подаём одновременно с мясом. Параллельно у меня готовилась и картошка в фольге на углях. Очень вкусный ужин на даче.

Всем добра, всем приятного аппетита и до новых встреч!!!

Время приготовления: 30 мин.