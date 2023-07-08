Рецепт: Овощи гриль — На простом мангале с обычной решеткой

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Ингредиенты:
перец болгарский — 1-2шт;
лук репчатый — 1 шт;
кабачек — 1 шт;
баклажаны — 1шт;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.
Не знаю как вы, а я при каждом приготовлении шашлыка, обязательно готовлю параллельно вкусные овощи на гриле. И порой эти овощи выходят вкуснее мяса))).

Рецепт: Овощи гриль - На простом мангале с обычной решеткой

Итак.
Главный секрет на мой взгляд состоит в том, что сначала мытые и нарезанные овощи необходимо посолить и обязательно дать время на выделение сока. Потом необходимо этот самый сок слить и потом уже кидать овощи на гриль.

Рецепт: Овощи гриль - На простом мангале с обычной решеткой

Обжаривать на средних углях. Идеальное состояние углей, когда они покрыты лёгким налётом серого пепла.

Рецепт: Овощи гриль - На простом мангале с обычной решеткой

Не пережарьте, вернее, не спалите овощи. Небольшая поджарка это очень вкусно, но не надо доводить до углей.

Рецепт: Овощи гриль - На простом мангале с обычной решеткой

Подаём одновременно с мясом. Параллельно у меня готовилась и картошка в фольге на углях. Очень вкусный ужин на даче.

Всем добра, всем приятного аппетита и до новых встреч!!!

Время приготовления: 30 мин.

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