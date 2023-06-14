Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками — в мультиварке

Ингредиенты:
кабачок молодой — 200 г;
баклажаны — 200 г;
помидоры — 150 г;
морковь — 100 г;
репчатый лук — 200 г;
зелень укропа и петрушки — пучок;
масло подсолнечное — 2 ст. л.;
чеснок — 4 зубчика;
соль — по вкусу;
сухой маринад кавказский — 1 ч. л.
Способ приготовления: Всем добрый день!
Наступило время овощей. Уже можно купить и кабачки, и баклажаны. Сегодня я решила приготовить овощное рагу с кабачками и баклажанами. Получилось очень вкусно!
Приготовление
Подготовьте все овощи.
Кабачки и баклажаны нарежьте средними кубиками.
Чтобы баклажаны не горчили, посыпьте их солью и оставьте на полчаса. Затем их ополосните и слегка отожмите.
Помидоры нарежьте кубиками.
Лук нарежьте соломкой.
Морковь натрите на крупной тёрке. Как вариант – её можно нарезать тонкими ломтиками.
Включите мультиварку. Установите программу «Жарка». Разогрейте масло. Положите лук.
Пассеруйте его до мягкости.
Затем положите морковь. Перемешайте. Готовьте 5 минут.
Положите кабачки и баклажаны. Готовьте ещё 5 минут.
Добавьте помидоры и пряности. Вместо сухого маринада «Кавказский» можете взять те пряности, которые вам нравятся.
Всё аккуратно перемешайте.
Когда овощи прогреются, посолите, влейте горячую воду до середины овощей.
Установите программу «Тушение», закройте крышку и тушите 30 минут.
Мультиварку выключите.
В рагу добавьте мелко нарезанную зелень без твёрдых стеблей и измельчённый чеснок.
Перемешайте.
Оставьте рагу в закрытой мультиварке ещё на 15 минут, чтобы зелень и чеснок отдали свой аромат овощам.
Рагу с кабачком и баклажанами готово.
Видео:
Время приготовления: 40 мин.