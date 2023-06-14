Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками — в мультиварке

Ингредиенты:

кабачок молодой — 200 г;

баклажаны — 200 г;

помидоры — 150 г;

морковь — 100 г;

репчатый лук — 200 г;

зелень укропа и петрушки — пучок;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

чеснок — 4 зубчика;

соль — по вкусу;

сухой маринад кавказский — 1 ч. л.

Способ приготовления: Всем добрый день!

Наступило время овощей. Уже можно купить и кабачки, и баклажаны. Сегодня я решила приготовить овощное рагу с кабачками и баклажанами. Получилось очень вкусно!

Приготовление

Подготовьте все овощи.

Кабачки и баклажаны нарежьте средними кубиками.

Чтобы баклажаны не горчили, посыпьте их солью и оставьте на полчаса. Затем их ополосните и слегка отожмите.

Помидоры нарежьте кубиками.

Лук нарежьте соломкой.

Морковь натрите на крупной тёрке. Как вариант – её можно нарезать тонкими ломтиками.

Включите мультиварку. Установите программу «Жарка». Разогрейте масло. Положите лук.

Пассеруйте его до мягкости.

Затем положите морковь. Перемешайте. Готовьте 5 минут.

Положите кабачки и баклажаны. Готовьте ещё 5 минут.

Добавьте помидоры и пряности. Вместо сухого маринада «Кавказский» можете взять те пряности, которые вам нравятся.

Всё аккуратно перемешайте.

Когда овощи прогреются, посолите, влейте горячую воду до середины овощей.

Установите программу «Тушение», закройте крышку и тушите 30 минут.

Мультиварку выключите.

В рагу добавьте мелко нарезанную зелень без твёрдых стеблей и измельчённый чеснок.

Перемешайте.

Оставьте рагу в закрытой мультиварке ещё на 15 минут, чтобы зелень и чеснок отдали свой аромат овощам.

Рагу с кабачком и баклажанами готово.

Видео:

Время приготовления: 40 мин.