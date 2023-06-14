Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками — в мультиварке

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Ингредиенты:
кабачок молодой  — 200 г;
баклажаны — 200 г;
помидоры  — 150 г;
морковь — 100 г;
репчатый лук  — 200 г;
зелень укропа и петрушки —  пучок;
масло подсолнечное —  2 ст. л.;
чеснок  — 4 зубчика;
соль —  по вкусу;
сухой маринад кавказский — 1 ч. л.
Способ приготовления: Всем добрый день!

Наступило время овощей. Уже можно купить и кабачки, и баклажаны. Сегодня я решила приготовить овощное рагу с кабачками и баклажанами. Получилось очень вкусно!

Приготовление

Подготовьте все овощи.

Кабачки и баклажаны нарежьте средними кубиками.

Чтобы баклажаны не горчили, посыпьте их солью и оставьте на полчаса. Затем их ополосните и слегка отожмите.

Помидоры нарежьте кубиками.

Лук нарежьте соломкой.

Морковь натрите на крупной тёрке. Как вариант – её можно нарезать тонкими ломтиками.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Включите мультиварку. Установите программу «Жарка». Разогрейте масло. Положите лук.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Пассеруйте его до мягкости.

Затем положите морковь. Перемешайте. Готовьте 5 минут.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Положите кабачки и баклажаны. Готовьте ещё 5 минут.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Добавьте помидоры и пряности. Вместо сухого маринада «Кавказский» можете взять те пряности, которые вам нравятся.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Всё аккуратно перемешайте.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Когда овощи прогреются, посолите, влейте горячую воду до середины овощей.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Установите программу «Тушение», закройте крышку и тушите 30 минут.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Мультиварку выключите.

В рагу добавьте мелко нарезанную зелень без твёрдых стеблей и измельчённый чеснок.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Перемешайте.

Оставьте рагу в закрытой мультиварке ещё на 15 минут, чтобы зелень и чеснок отдали свой аромат овощам.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Рагу с кабачком и баклажанами готово.

Рецепт: Овощное рагу с баклажанами и кабачками - в мультиварке

Видео:

Время приготовления: 40 мин.

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