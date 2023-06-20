Рецепт: Овощной салат с тунцом — С зеленью и яйцом.

Ингредиенты:

тунец консервированный — 80 гр.;

куриные яйца — 5 шт.;

соль — по вкусу;

лук зеленый — 100 гр.;

редис — 5 шт.;

масло подсолнечное — по вкусу

Способ приготовления: Наступило долгожданное лето, с одной стороны это здорово — у нас с внуком каникулы, но с другой — от плиты невыносимый жар, а готовить то надо. Полуфабрикаты и готовые мясные продукты выручают, конечно же, но и домашними закусками и салатами можно разнообразить питание. Простой и бюджетный салат с тунцом представляю вашему вниманию.

Я для салата взяла одну маленькую баночку (80 грамм) измельчённого тунца.

Готовится салат буквально за десять минут, учитывая то, что куриные яйца нужно варить восемь минут.

Думаю логически первым делом поставить варить яйца (можно и меньшее количество, а вот больше — будет перебор).

Редис нарезаю не большими кусочками.

Отваренные яйца заливаю холодной водой, пусть остывают.

￼Мне нравится когда в салате много зелени, потому беру основательный пучок зелёного лука. Нарезаю его относительно мелко и добавляю в миску к нарезанному редису.

Яйца успели остыть, их нужно измельчить. Совершенно не принципиально как поступить — нарезать, или натереть на крупной тёрке. Я натерла, так быстрее, на мой взгляд, получается.

У меня измельчённый тунец, он дешевле и лишних «телодвижений» делать не надо. Масло из банки я тоже добавляю в миску с салатом.

Тунца много в банке и если он одним «блинчиком», то его надо отделить на более мелкие кусочки. Салат надо перемешать и обязательно попробовать, тогда уже можно определить сколько соли и подсолнечного масла стоит добавить (консервация то разная бывает как по соли, так и по количеству масла в банке).

Салат готов и можно приглашать семью к столу.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 10 мин.