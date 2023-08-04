Рецепт: Овощные котлеты — С отварным мясом индейки

Ингредиенты:

морковь отварная — 1 шт.;

свекла отварная — 1 шт.;

картофель отваренный — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

мясо индейки вареное — 150 гр.

Способ приготовления: Такое простое и бюджетное блюдо доступно в любое время года, потому что продукты, которые в нем используются, всегда есть под рукой. Диетическим я бы это блюдо не назвала, потому что тут используется несколько раз процесс обжаривания, а также присутствует масло, но если нет никаких ограничений по здоровью, эти котлетки вполне могут разнообразить рацион.

Отварную морковь, свеклу и картофель натираем на крупной терке.

Мелко порезанный репчатый лук обжариваем на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла.

Добавляем к луку прокрученное через мясорубку отварное мясо индейки и натертые овощи. Солим по вкусу. Всё перемешиваем в однородную массу.

Из полученной массы ложкой формируем котлетки и выкладываем их на сковородку.

Обжариваем котлетки с двух сторон на той же сковородке до золотистого цвета. Долго их жарить не придётся, так как все ингредиенты в них уже не сырые.

Готовые овощные котлетки с индейкой подаем как самостоятельное блюдо, украсив их свежей зеленью петрушки. Очень хорошо они сочетаются с маринованными огурчиками и сырным соусом.

А еще можно сочетать такие котлетки с жареным яйцом и салатом из свежих овощей.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.