Рецепт: Паста Карбонара — С беконом и сливками.

Ингредиенты:
спагетти — 150 г;
бекон сырокопченый (полоски) — 100 г;
сливки 20% — 100 г;
яичный желток — 1 шт.;
тертый пармезан — 30 г;
масло растительное — для обжарки;
соль с травами — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!
Мой сын очень любит макароны с детства, причем в любом, даже самом примитивном варианте.
Даже в ресторане любит заказывать пасту Карбонара.
Решила его побаловать пастой Карбонара в моем, домашнем исполнении.
Для этого мне необходимы следующие продукты.
Заранее подготавливаю все продукты для соуса, чтобы в процессе варки макарон я не тратила время на нарезку, терку и т. д.
Бекон нарезаю тонкими квадратиками.
Отмеряю 100 мл 20% сливок.
Тру на мелкой терке любой твердый сыр ( в идеале пармезан).
Набор трав — в моем случае по возможности с умеренным ароматом.
Отделяю желток от белка.
Когда закипит вода, начинаю варить спагетти. Поскольку время готовности на упаковке указано 10 минут, то варю 8 до состояния Al dente, то есть слегка недоваренные макаронные изделия.
Одновременно начинаю обжаривать на минимальном количестве масла бекон. В идеале — оливковом, но у меня сегодня обычное.
Через 3-4 минуты добавляю к бекону сливки и прогреваю все это примерно минуту.
Затем добавляю травы, и томлю на медленном огне пару минут, пока не сварятся макароны.
Готовые макароны откидываю на дуршлаг, даю стечь воде.
Затем перекладываю их в сковородку к соусу и аккуратно перемешиваю.
Затем яичный желток выкладываю на сковородку и быстро все перемешиваю, чтобы желток разошелся, но не свернулся.
Вот и все. Выкладываю содержимое на тарелку, посыпаю тертым сыром, украшаю овощами.
Паста Карбонара готова.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 97 руб.