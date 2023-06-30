Рецепт: Паста Карбонара — С беконом и сливками.

Ингредиенты:

спагетти — 150 г;

бекон сырокопченый (полоски) — 100 г;

сливки 20% — 100 г;

яичный желток — 1 шт.;

тертый пармезан — 30 г;

масло растительное — для обжарки;

соль с травами — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!

Мой сын очень любит макароны с детства, причем в любом, даже самом примитивном варианте.

Даже в ресторане любит заказывать пасту Карбонара.

Решила его побаловать пастой Карбонара в моем, домашнем исполнении.

Для этого мне необходимы следующие продукты.

Заранее подготавливаю все продукты для соуса, чтобы в процессе варки макарон я не тратила время на нарезку, терку и т. д.

Бекон нарезаю тонкими квадратиками.

Отмеряю 100 мл 20% сливок.

Тру на мелкой терке любой твердый сыр ( в идеале пармезан).

Набор трав — в моем случае по возможности с умеренным ароматом.

Отделяю желток от белка.

Когда закипит вода, начинаю варить спагетти. Поскольку время готовности на упаковке указано 10 минут, то варю 8 до состояния Al dente, то есть слегка недоваренные макаронные изделия.

Одновременно начинаю обжаривать на минимальном количестве масла бекон. В идеале — оливковом, но у меня сегодня обычное.

Через 3-4 минуты добавляю к бекону сливки и прогреваю все это примерно минуту.

Затем добавляю травы, и томлю на медленном огне пару минут, пока не сварятся макароны.

Готовые макароны откидываю на дуршлаг, даю стечь воде.

Затем перекладываю их в сковородку к соусу и аккуратно перемешиваю.

Затем яичный желток выкладываю на сковородку и быстро все перемешиваю, чтобы желток разошелся, но не свернулся.

Вот и все. Выкладываю содержимое на тарелку, посыпаю тертым сыром, украшаю овощами.

Паста Карбонара готова.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 97 руб.