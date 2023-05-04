Рецепт: Пастила из яблок — За 30 минут на сковороде

Ингредиенты:

яблоки — 2 шт.;

вода — 3 л.;

масло подсолнечное — 1 гр.

Способ приготовления: Всем доброго времени суток. Сегодня рецепт ради эксперимента или эксперимент ради рецепта. Подсмотрела в телеграмм канале, как одна хозяюшка сделала яблочную пастилу на сковороде, вот и для себя решила, что надо пробовать. И вот что получилось.

Для начала возьмите яблоки, у меня сорт Голден. С Помощью ножа выньте середину и разрежьте на 4 части. Включите духовку на 180-190 градусов, замотайте в фольге и выпекайте до мягкого состояния.

После приготовления, остудить минут 20 и затем отправьте в блендер и измельчите до состояния пюре. ВАЖНО: добавьте 50 мл. воды, так блендеру будет легче.

Можете воспользоваться обычной толчилкой или тёркой. Когда пюре будет готово, его необходимо пропустить через сито, что бы убрать комочки.

Теперь необходимо набрать в кастрюлю воды и поставить на огонь до закипания. Далее берём сковороду по диаметру кастрюли и аккуратно, равномерно распределяем яблочное пюре по дну. ВАЖНО: ДНО СКОВОРОДЫ СМАЖЬТЕ ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ, ЭТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОТОМ СНЯТЬ ПАСТИЛУ ИНАЧЕ ОНА ПРИСТАНЕТ КО ДНУ И ВЫ ЕЁ НЕ Отделите.

Когда вода закипит, уменьшаем огонь до минимума и ставим сковороду поверх кастрюли, проследите что бы дно не касалось воды.

и так оставляем на 30-40 минут. Периодически подлевайте воду.

Если пюре нанесено тонким (2-3 мм), то первый результат будет заметен через 20-25 минут. Первым делом подсушиться середина, затем края. Не торопитесь снимать, пусть пастила хорошенько подсушиться.

Я очень обрадовалась результату. Пастила тонкая, эластичная, а вкус… просто шикарный. Голден не дал кислинку, а наоборот приятная сладость.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 20 руб.