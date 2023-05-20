Рецепт: Печенье овсяное без муки — С бананом и отрубями

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Ингредиенты:
банан — 1 шт.;
овсяные хлопья — 50 гр.;
отруби овсяные — 2 ст.л;
подсластитель — 1 ст.л;
яйца куриные — 1 шт.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л
Способ приготовления: Сегодня готовим овсяное печенье, рецепт простой без замеса теста.
В первую очередь берём банан, очищаем от кожуры и хорошенько разминаем вилкой до состояния пюре.

У меня в наличии была только половина банана.

Отмеряем овсянные хлопья, овсяные отруби и добавляем к банану.

Рецепт: Печенье овсяное без муки - С бананом и отрубями

Перемешиваем.
Теперь необходимо добавить яйцо и разрыхлитель теста.

Рецепт: Печенье овсяное без муки - С бананом и отрубями

Доводим до однородности.

Рецепт: Печенье овсяное без муки - С бананом и отрубями

Тесто не должно быть густым. Оставьте его отдохнуть на 15 минут. Тем временем включаем духовку на 180 градусов.

Пока духовка греется, высаживаем будущие печеньки на противень. Я использую силиконовый коврик.

Рецепт: Печенье овсяное без муки - С бананом и отрубями

Ставим в разогретую духовку на 25-30 минут.

Рецепт: Печенье овсяное без муки - С бананом и отрубями

Рецепт: Печенье овсяное без муки - С бананом и отрубями

После приготовления вынимаем и оставляйте печенье отдохнуть минут на 10. За это время оно должно стать хрустящим.

Рецепт: Печенье овсяное без муки - С бананом и отрубями

Хранить нужно в бумажном пакете.
Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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