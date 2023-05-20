Рецепт: Печенье овсяное без муки — С бананом и отрубями

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

овсяные хлопья — 50 гр.;

отруби овсяные — 2 ст.л;

подсластитель — 1 ст.л;

яйца куриные — 1 шт.;

разрыхлитель теста — 1 ч.л

Способ приготовления: Сегодня готовим овсяное печенье, рецепт простой без замеса теста.

В первую очередь берём банан, очищаем от кожуры и хорошенько разминаем вилкой до состояния пюре.

У меня в наличии была только половина банана.

Отмеряем овсянные хлопья, овсяные отруби и добавляем к банану.

Перемешиваем.

Теперь необходимо добавить яйцо и разрыхлитель теста.

Доводим до однородности.

Тесто не должно быть густым. Оставьте его отдохнуть на 15 минут. Тем временем включаем духовку на 180 градусов.

Пока духовка греется, высаживаем будущие печеньки на противень. Я использую силиконовый коврик.

Ставим в разогретую духовку на 25-30 минут.

После приготовления вынимаем и оставляйте печенье отдохнуть минут на 10. За это время оно должно стать хрустящим.

Хранить нужно в бумажном пакете.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 50 руб.