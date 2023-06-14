Рецепт: Печенье «Плетенки» с яблоками — очень ароматные и рассыпчатые

Ингредиенты:

мука — 260 г;

разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой;

маргарин — 70 г;

сахар — в тесто — 3 ст.л. с горкой, в начинку — 3 ст.л.;

яйца куриные — 2 шт;

сметана — 3 ст.л.;

яблоки — 3 средних или 5-6 маленьких;

масло сливочное — 25 г;

корица — по желанию

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня расскажу об еще одном интересном рецепте выпечки. Если быть честной, я никогда не пекла печенье, но недавно попробовала приготовить и результат получился прекрасным. Очень ароматно, красиво и рассыпчато получалось! И еще и с начинкой! Всем советую повторить на своей кухне, надеюсь вам они очень понравятся и мой рецепт окажется полезным и интересным!

Начнем с ингредиентов. Удобнее всего делить их на подпункты: что потребуется для теста, а что для начинки. Начнем с теста. Для него понадобятся: 70 гр маргарина (то есть около 1/3 части от 200 граммовой пачки), 3 ст. л. с горкой сахара, 1 яйцо, 3 ст. л. сметаны (я использую каймак, но и сметана прекрасно подходит), 1 ч. л. с горкой разрыхлителя. Вместо маргарина можно использовать сливочное масло. Муки у меня ушло чуть больше 1,5 стакана (объем моего стакана 250 мл). Около 260 гр. Но ее может уйти больше, все будет зависеть от вашей муки. И в этот же подпункт включу второе яйцо, которым буду смазывать печенья перед выпеканием.

Наша начинка будет из яблок. У меня яблоки были мелкими, поэтому взяла их побольше — 6 шт. Если же они среднего размера, то будет достаточно и 3-х. Также нам понадобится сливочного масла 25 гр (т. е. это 1/8 часть от пачки) и 3 ст. л. сахара. По желанию можно также добавить 1 ч. л. корицы. Но я делала без нее.

Это было все, что касалось ингредиентов. Теперь потихоньку начнем собственно само приготовление. Тесто делается довольно быстро, стоит в холодильнике всего 20 минут. Обычно у меня за такое время начинка не успевает остывать, поэтому решила первой готовить начинку.

Яблоки стала по одному чистить и резать мелким кубиком. И поставила на газ сковороду, в которую поместила кусочек сливочного масла (25 г). Когда оно растопилось, добавила к нему сахар и перемешала. На этом этапе можно добавить и корицу. Почти сразу в сковороду переложила первые порезанные яблоки. Дело в том, что они у меня очень быстро темнели, поэтому как порезала одно — сразу в сковороду. Когда все яблоки уже были в сковороде, тушила их на среднем газе еще минут три.

Затем переложила их на тарелку и для удобства поделила на 4 части. Оставила остывать.

И теперь уже перешла к самому тесту. Делается оно быстро, его не следует долго вымешивать, достаточно собрать в колобок. И так, как оно делается. В чашку, где буду собирать тесто всыпала 1,5 стакана просеянной муки (мой стакан объемом 250 мл). Т. е. это 240 гр для начала. Много муки сразу ставить не рекомендую, лучше досыпать при необходимости позже, когда будем собирать тесто. К ней добавила разрыхлитель и перемешала. Затем стала натирать на крупной терке в муку 70 гр маргарина (около 1/3 пачки), после чего перетерла в крошку. После этого добавила 3 ст. л. с горкой сахара и опять перемешала.

Затем добавила в чашку одно яйцо и 3 ст. л. каймака (можно использовать сметану). Все перемешала и собрала тесто средней плотности, не липнущее к рукам. Я добавила муки совсем немного, где-то 1 ст. л. Слишком крутое тесто мне не нравится делать, люблю когда выпечка получается помягче, поэтому и муки ставлю не так много. Отправляем тесто в пакет — и в холодильник на 20 минут.

Через 20 минут достаем тесто и делим его на 4 равные части, из каждого кусочка делаем шарик.

Теперь берем шарик теста и раскатываем его в небольшой круг. Он у меня получился диаметром около 18 см. Разрезаем его на 4 части и делаем надрезы, как это показано на фото.

По получившимся четырем треугольникам с надрезами распределила 1/4 часть всей начинки.

Стала формировать печенки. Накрыла начинку одной стороной с надрезами.

А затем и второй. И в итоге такое печенье получается. Мне такая форма очень понравилась!

Вот таким вот образом слепила оставшиеся три треугольника. А потом каждый шарик теста также раскатывала, делила на 4 части, в каждой делала надрезы, ставила начинку и формировала печенья описанным выше способом. Слепленные печенья сразу ставила на противень, застеленный бумагой для выпечки и накрывала легким вафельным полотенцем, пока лепила остальные.

Когда все печенья были слеплены, смазала их яйцом.

Отправила в духовку, разогретую до 220 градусов на 30 минут. Для большинства духовок такая температура будет слишком высокой, поэтому рекомендую печь при стандартной температуре — 180 градусов 25-30 минут.

По желанию можно слегка посыпать сахарной пудрой, собственно как я и сделала. И вот такое вот симпатичное, ароматное и вкусное лакомство у нас получилось. Такой рецепт вдохновил меня на изучение новых рецептов печенья, очень уж я люблю расширять свою кулинарную книжку!

На этом я завершаю рецепт, желаю всем успехов на кухне и много новых интересных рецептов на радость близким! Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.