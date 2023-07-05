Рецепт: Перец болгарский фаршированный — в соусе в мультиварке

Ингредиенты:

перец болгарский — 13 шт.;

рис — 1 ст.;

фарш свиной — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло растительное — 2 ст.л.;

мука — 1 ст.л.;

томатная паста — 1 ст.л.;

сметана — 200 г;

лавровый лист — 3 шт.;

перец горошком — 7 шт.;

соль — 2 ч.л.;

перец черный молотый — 0.5 ч.л.;

паприка молотая — 1 ч.л.

Способ приготовления: Здравствуйте, дорогие кулинары! Многие готовили фаршированный перец. Это блюдо сытное и очень вкусное. Прекрасно подойдёт для повседневного ужина для всей семьи.

Поделюсь с вами рецептом приготовления сладкого болгарского перца, фаршированного рисом и свиным фаршем, в сметанно-томатной заливке. Готовлю в мультиварке, но можно сделать это блюдо и на плите в кастрюле. Приготовление не сложное и довольно быстрое. Итак, приступим.

Для начала засыпаем промытый рис в кастрюлю (лучше взять антипригарную), заливаем двумя стаканами холодной воды, добавляем щепотку соли. Ставим кастрюлю на плиту и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим на медленном огне в течение 20 минут под крышкой до полного испарения жидкости.

Тем временем очищаем лук репчатый и морковку. Промываем овощи холодной проточной водой. Лук нарезаем кубиками среднего размера, а морковку натираем на тёрке с крупными отверстиями.

В чашу мультиварки наливаем пару ложек подсолнечного масла без запаха. Выкладываем измельчённые лук и морковь. Обжариваем овощи до мягкости в режиме «жарка» в течение 10 минут, помешивая деревянной лопаткой или специальной ложкой для мультиварки.

В глубокой ёмкости смешиваем свиной фарш, отваренный рис, соль, черный молотый перец, молотый кориандр, молотую сладкую паприку. При желании добавляем ещё немного молотого мускатного ореха. Хорошо перемешиваем. Вместо свиного фарша можно использовать фарш ассорти или куриный фарш.

Берём замороженный болгарский перец. Предварительно его размораживать не нужно. Можно взять свежий болгарский перец, очистить его от плодоножки и семян, а также промыть.

Плотно фаршируем болгарские перцы начинкой из фарша и риса с помощью чайной ложки. Хорошо утрамбовываем начинку, чтоб не было горки.

Складываем нафаршированные перцы в два ряда в чашу мультиварки на пассерованные овощи.

В стакане холодной воды разводим томатную пасту. Во втором стакане холодной воды разводим муку. Хорошо размешиваем, чтоб не было комочков.

В глубокой миске смешиваем томатную воду со сметаной, добавляем лавровые листы, перец горошком, немного соли и перемешиваем. Затем выливаем воду с мукой, размешав. Подлива готова.

Заливаем томатно-сметанную подливу в чашу мультиварки к перцам и овощам. Готовим блюдо в мультиварке в режиме «тушение» 40 минут при закрытом клапане.

Болгарский перец, фаршированный свиным фаршем и рисом, подаём к столу. Выкладываем порционно тушёные перцы, полив юшечкой.

Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 20 мин.