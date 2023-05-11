Рецепт: Перемяч с мясом — Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Ингредиенты:

говядина — 700 гр.;

лук репчатый — 700 гр.;

соль адыгейская — 1 ч.л.;

перец черный свежемолотый — по вкусу;

зира — 0,5 ч.л.;

чеснок гранулированный — 0,5 ч.л.;

мука пшенияная — 3 стакана;

соль — 1 ч.л.;

дрожжи быстродействующие — 11 гр.;

масло подсолнечное рафинированное — 1 ст.л.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 1 ст.л.

Способ приготовления: Такие традиционные для татарской кухни изделия нравятся мне больше, чем наши привычные беляши, потому что при их приготовлении используется гораздо меньше растительного масла.

Готовлю я их очень редко, так как стараюсь минимизировать калории в пище, но иногда уж очень хочется получить удовольствие и от процесса приготовления, и от его результата. Главное, готовить это на большую дружную компанию, чтобы всех угостить вкусным и не совсем обычным блюдом.

Для фарша нам понадобится говядина — семьсот граммов.

Репчатого лука возьмём столько же по весу. Меня знакомые татары учили, что чем больше лука, тем сочнее получатся пемемячи. Лук и говядину пропускаем через мясорубку.

Добавляем в фарш одну чайную ложку адыгейской соли, черный свежемолотый перец по вкусу, половину чайной ложки зиры и столько же гранулированного чеснока. Замешиваем однородный фарш.

Для теста возьмём три стакана просеянной пшеничной муки, одиннадцать граммов быстрорастворимых дрожжей и половину чайной ложки соли.

Еще для теста понадобятся два сырых куриных яйца, одна столовая ложка сахара и одна столовая ложка подсолнечного масла.

Замешиваем однородной тесто с одним стаканом воды, помещаем под плёнку и оставляем постоять при комнатной температуре на двадцать минут.

Затем еще раз вмешиваем тесто в течение десяти минут и оставляем на расстойку на полтора часа в теплое место. За это время тесто должно увеличиться в размерах, как минимум, в два раза.

Разделяем тесто на шестнадцать частей и делаем из них «колобочки».

Каждый такой шарик раскатываем в тонкий пласт.

Выкладываем в центр кружочка начинку.

Поднимаем края лепешечки к центру и формируем защипы, оставляя в центре небольшое отверстие.

Лепятся они легко и просто, а выглядят при этом красиво и эффектно.

Выкладываем наши перемячи на сковородку, разогретую с небольшим количеством рафинированного растительного масла, дырочкой вниз.

Поджариваем их до румяности и переворачиваем жарить я на другую сторону.

Как только пернмячи подрумянились и со второй стороны, можно быть в уверенности, что и мясная начинка приготовилась, но при этом осталась сочной и ароматной.

Перемячи очень сытные, мне одно такое изделие заменяет полноценный прием пищи.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч. 20 мин.