Рецепт: Перемяч с мясом — Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

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Ингредиенты:
говядина — 700 гр.;
лук репчатый — 700 гр.;
соль адыгейская — 1 ч.л.;
перец черный свежемолотый — по вкусу;
зира — 0,5 ч.л.;
чеснок гранулированный — 0,5 ч.л.;
мука пшенияная — 3 стакана;
соль — 1 ч.л.;
дрожжи быстродействующие — 11 гр.;
масло подсолнечное рафинированное — 1 ст.л.;
яйца куриные — 2 шт.;
сахар — 1 ст.л.
Способ приготовления: Такие традиционные для татарской кухни изделия нравятся мне больше, чем наши привычные беляши, потому что при их приготовлении используется гораздо меньше растительного масла.
Готовлю я их очень редко, так как стараюсь минимизировать калории в пище, но иногда уж очень хочется получить удовольствие и от процесса приготовления, и от его результата. Главное, готовить это на большую дружную компанию, чтобы всех угостить вкусным и не совсем обычным блюдом.

Для фарша нам понадобится говядина — семьсот граммов.

Репчатого лука возьмём столько же по весу. Меня знакомые татары учили, что чем больше лука, тем сочнее получатся пемемячи. Лук и говядину пропускаем через мясорубку.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Добавляем в фарш одну чайную ложку адыгейской соли, черный свежемолотый перец по вкусу, половину чайной ложки зиры и столько же гранулированного чеснока. Замешиваем однородный фарш.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Для теста возьмём три стакана просеянной пшеничной муки, одиннадцать граммов быстрорастворимых дрожжей и половину чайной ложки соли.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Еще для теста понадобятся два сырых куриных яйца, одна столовая ложка сахара и одна столовая ложка подсолнечного масла.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Замешиваем однородной тесто с одним стаканом воды, помещаем под плёнку и оставляем постоять при комнатной температуре на двадцать минут.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Затем еще раз вмешиваем тесто в течение десяти минут и оставляем на расстойку на полтора часа в теплое место. За это время тесто должно увеличиться в размерах, как минимум, в два раза.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Разделяем тесто на шестнадцать частей и делаем из них «колобочки».

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Каждый такой шарик раскатываем в тонкий пласт.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Выкладываем в центр кружочка начинку.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Поднимаем края лепешечки к центру и формируем защипы, оставляя в центре небольшое отверстие.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Лепятся они легко и просто, а выглядят при этом красиво и эффектно.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Выкладываем наши перемячи на сковородку, разогретую с небольшим количеством рафинированного растительного масла, дырочкой вниз.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Поджариваем их до румяности и переворачиваем жарить я на другую сторону.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Как только пернмячи подрумянились и со второй стороны, можно быть в уверенности, что и мясная начинка приготовилась, но при этом осталась сочной и ароматной.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Перемячи очень сытные, мне одно такое изделие заменяет полноценный прием пищи.

Рецепт: Перемяч с мясом - Хоть и жареное, но в совсем небольшом количестве масла

Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч. 20 мин.

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