Рецепт: Пицца «Бутерброд» — Экспресс-рецепт, порционная пицца или горячие бутерброды в духовке.

Ингредиенты:
хлеб тостовый — 9 ломтиков;
сосиски вареные — 4 шт.;
кетчуп шашлычный — 50 г;
майонез — 50 г;
сыр твердый «российский» — 100 г;
оливки черные и зеленые — 50 г
Способ приготовления: Очень быстрый вариант, если дети просят пиццу, экспресс-рецепт, так сказать.
Порционная пицца «Бутерброд» или горячие бутерброды в духовке, называйте, как хотите:)
На противень укладываем ломтики белого тестового хлеба, сколько уместится.
На каждый ломтик хлеба наносим кетчуп и майонез.
Равномерно раскладываем сосиски, нарезанные кружочками.
Поверх сосисок выкладываем чёрные и зелёные оливки, нарезанные тонкими колечками. Или можно просто разрезать на половинки.
Затем твердый сыр. Можно натереть на тёрке или просто нарезать тонкими ломтиками и уложить поверх оливок.
Запекаем в духовке при температуре 160-170 градусов буквально минут пять, не больше, основа у нас готовая и вся начинка тоже, нужно только, чтобы подрумянился хлеб и расплатился сыр.
И вот «пицца-бутерброд» на скорую руку готова. Проще не бывает:)
Время приготовления: 15 мин.