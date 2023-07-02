Рецепт: Пирог ягодный «Американский» — Летнее лакомство

Ингредиенты:

мука — 350 грамм;

масло сливочное — 200 грамм;

соль — щепотка;

сахар — 1 столовая ложка;

вода — 5 столовых ложек;

яйца куриные — 1 штука;

ягоды — 600 грамм;

тростниковый сахар — 150 грамм;

крахмал кукурузный — 50 грамм

Способ приготовления: Всем привет!

Сегодня готовим очень летний, вкусный пирог — ягодный американский пирог! Это БЕЗУМНО ВКУСНО!!!

Американский ягодный пирог — это тонкое хрустящее песочное тесто и очень много вкусной сочной ягодной начинки…

Начинаем с приготовления теста для пирога:

В емкость высыпать муку, и натираем туда же сливное масло ( из холодильника или из морозилки). Делать это нужно быстро, чтобы масло не растаяло.

Перемешиваем масло с мукой, и высыпаю в чашу блендера ( можно это сделать и лопаточкой и ручками) добавляю остальные ингредиенты: яйцо, соль, сахар, воду. и Замешиваем тесто.

Тесто очень мягкое, приятное, долго не вымешиваем, опять таки чтоб масло не растаяло! и убираем тесто в холодильник минут на 30.

А мы тем временем займемся ягодной начинкой! в оригинальном рецепте американский ягодный пирог — это пирог с вишневой/черешневой начинкой, но на мой взгляд использовать можно любые ягоды, единственное если ягоды без кислинки, то рекомендую добавить 1-2 чайные ложки лимонного сока!

У меня 300 грамм черники ТМ 4 сезона и 300 гр брусники.

К ягодами добавляем сахар с крахмалом, перемешиваем и ставим на медленный огонь, и при постоянном помешивании доводим до загустения.

Вот такая вкусная ягодная начинка получается!

Достаем тесто из холодильника и делим на две части. Меньшую часть отправляем в холодильник, а большую тонко раскатываем и распределяем по форме.

Начинку распределяем по форме.

Из второй части теста можно сделать просто круг и накрыть начинку или сделать решеточку поверх пирога, я же решила формочками вырезать сердечки и таким образом сделать верх пирога)

Наш пирог отправляем в разогретую до 200 градусов духовку минут на 25.

Пирог полностью нужно остудить! полностью! и пару часов в холодильнике.

И вот наш итог — это бесподобно вкусно! Можно подать с шариком мороженого или просто с чаем/кофе!

Видео:

Время приготовления: 35 мин.