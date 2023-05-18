Рецепт: Пирог «Ягодный» — С черной смородиной

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт;

сахар — 6-7 ст.л.;

молоко — 100 мл;

масло растительное — 8 ст.л.;

мука — 250 гр;

разрыхлитель теста — 2 ч.л.;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

ягоды — 200-300 гр

Способ приготовления: Доброго времени суток, дорогие друзья!

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного ягодного пирога. Готовить его можно с совершенно любыми ягодами, а так же фруктами. У меня сегодня данный пирог будет с замороженными ягодами черной смородины.

Итак, в миску разбиваем 2 яйца,

добавляем щепотку соли и 6-7 столовых ложек сахара.

При желании добавляем немного ванилина.

И хорошо перемешиваем все ингредиенты обычной вилкой или венчиком.

Затем к полученной яично-сахарной смеси добавляем 100 мл молока,

8 столовых ложек растительного масла,

250 грамм муки

и 2 чайные ложки разрыхлителя теста.

Перемешиваем все ингредиенты до густого однородного теста.

А потом добавляем в него ягоды — у меня замороженные (предварительно я их не размораживала).

Перемешиваем. Тесто готово

Форму для выпечки смазываем сливочным или растительным маслом и перекладываем в неё полученное ранее тесто.

Выпекаем пирог в заранее разогретойдо 180 градусов духовке до готовности — примерно 40-45 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.

Когда пирог будет готов, вынимаем его из духовки и даём ему остыть.

Затем нарезаем

и наслаждаемся! Пирог получается вкусным, нежным и очень пышным.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.