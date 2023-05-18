Рецепт: Пирог «Ягодный» — С черной смородиной

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Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт;
сахар — 6-7 ст.л.;
молоко — 100 мл;
масло растительное — 8 ст.л.;
мука — 250 гр;
разрыхлитель теста — 2 ч.л.;
ванилин — щепотка;
соль — щепотка;
ягоды — 200-300 гр
Способ приготовления: Доброго времени суток, дорогие друзья!

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного ягодного пирога. Готовить его можно с совершенно любыми ягодами, а так же фруктами. У меня сегодня данный пирог будет с замороженными ягодами черной смородины.

Итак, в миску разбиваем 2 яйца,

добавляем щепотку соли и 6-7 столовых ложек сахара.

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

При желании добавляем немного ванилина.

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

И хорошо перемешиваем все ингредиенты обычной вилкой или венчиком.

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

Затем к полученной яично-сахарной смеси добавляем 100 мл молока,

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

8 столовых ложек растительного масла,

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

250 грамм муки

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

и 2 чайные ложки разрыхлителя теста.

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

Перемешиваем все ингредиенты до густого однородного теста.

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

А потом добавляем в него ягоды — у меня замороженные (предварительно я их не размораживала).

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

Перемешиваем. Тесто готово

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

Форму для выпечки смазываем сливочным или растительным маслом и перекладываем в неё полученное ранее тесто.
Выпекаем пирог в заранее разогретойдо 180 градусов духовке до готовности — примерно 40-45 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

Когда пирог будет готов, вынимаем его из духовки и даём ему остыть.

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

Затем нарезаем

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

и наслаждаемся! Пирог получается вкусным, нежным и очень пышным.

Приятного аппетита!

Рецепт: Пирог "Ягодный" - С черной смородиной

Время приготовления: 50 мин.

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