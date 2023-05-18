Рецепт: Пирог «Ягодный» — С черной смородиной

Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт;
сахар — 6-7 ст.л.;
молоко — 100 мл;
масло растительное — 8 ст.л.;
мука — 250 гр;
разрыхлитель теста — 2 ч.л.;
ванилин — щепотка;
соль — щепотка;
ягоды — 200-300 гр
Способ приготовления: Доброго времени суток, дорогие друзья!
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного ягодного пирога. Готовить его можно с совершенно любыми ягодами, а так же фруктами. У меня сегодня данный пирог будет с замороженными ягодами черной смородины.
Итак, в миску разбиваем 2 яйца,
добавляем щепотку соли и 6-7 столовых ложек сахара.
При желании добавляем немного ванилина.
И хорошо перемешиваем все ингредиенты обычной вилкой или венчиком.
Затем к полученной яично-сахарной смеси добавляем 100 мл молока,
8 столовых ложек растительного масла,
250 грамм муки
и 2 чайные ложки разрыхлителя теста.
Перемешиваем все ингредиенты до густого однородного теста.
А потом добавляем в него ягоды — у меня замороженные (предварительно я их не размораживала).
Перемешиваем. Тесто готово
Форму для выпечки смазываем сливочным или растительным маслом и перекладываем в неё полученное ранее тесто.
Выпекаем пирог в заранее разогретойдо 180 градусов духовке до готовности — примерно 40-45 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.
Когда пирог будет готов, вынимаем его из духовки и даём ему остыть.
Затем нарезаем
и наслаждаемся! Пирог получается вкусным, нежным и очень пышным.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 50 мин.