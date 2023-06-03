Рецепт: Пирог из тыквы и моркови — на кефире

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Ингредиенты:
яйца куриные — 1 шт;
сахар — 1 ст.;
кефир — 1 ст.;
морковь — 1 шт.;
тыква — 200-250 гр;
мука — 2 ст;
сода пищевая — 1 ч.л.
Способ приготовления: Всем здравствуйте.

Сегодня испечём с вами пирог из свежих моркови и тыквы. Сразу скажу, что данный пирог в большей степени для любителей тыквы (так как тыква в нём чувствуется достаточно сильно) — таких, как, например, мои дети. Именно для них я этот пирог и пекла), ведь сама я тыкву не очень люблю, хотя пирог всё равно кушала.

Итак, насыпаем в миску 1 стакан сахара,

добавляем к нему одно яйцо

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

и слегка взбиваем до однородности.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

затем в полученную яично-сахарную смесь добавляем 1 стакан кефира.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Перемешиваем и добавляем 1 морковь, предварительно натёртую на среднюю тёрку.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Тыкву же трём на мелкую тёрку, чтобы получить пюреобразную консистенцию.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Вслед за морковью добавляем тыквенное пюре,

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

а потом и 1 чайную ложку пищевой соды.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Хорошо перемешиваем. Теперь черёд муки — добавляем 2 стакана.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Снова всё тщательно перемешиваем — тесто готово.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Форму для запекания смазываем растительным или сливочным маслом и переливаем в неё наше тесто.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Выпекаем пирог в заранее разогретой до 200 градусов духовке примерно 40 минут — готовность проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.

После вынимаем пирог из духовки и даём ему немного остыть. Кстати, не пугайтесь: когда пирог вынимаешь из духовки, он постепенно оседает и становится не таким пышным. Думаю, что это из-за влажности, так как данный пирог получается из разряда влажных за счёт тыквы и моркови в составе.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

В целом же, пирог получается достаточно вкусным, с ярким тыквенным вкусом — сладкий, ароматный, немного влажный.

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Для любителей тыквы — самое то.

Приятного аппетита!

Рецепт: Пирог из тыквы и моркови - на кефире

Время приготовления: 1 ч.

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