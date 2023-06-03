Рецепт: Пирог из тыквы и моркови — на кефире

Ингредиенты:
яйца куриные — 1 шт;
сахар — 1 ст.;
кефир — 1 ст.;
морковь — 1 шт.;
тыква — 200-250 гр;
мука — 2 ст;
сода пищевая — 1 ч.л.
Способ приготовления: Всем здравствуйте.
Сегодня испечём с вами пирог из свежих моркови и тыквы. Сразу скажу, что данный пирог в большей степени для любителей тыквы (так как тыква в нём чувствуется достаточно сильно) — таких, как, например, мои дети. Именно для них я этот пирог и пекла), ведь сама я тыкву не очень люблю, хотя пирог всё равно кушала.
Итак, насыпаем в миску 1 стакан сахара,
добавляем к нему одно яйцо
и слегка взбиваем до однородности.
затем в полученную яично-сахарную смесь добавляем 1 стакан кефира.
Перемешиваем и добавляем 1 морковь, предварительно натёртую на среднюю тёрку.
Тыкву же трём на мелкую тёрку, чтобы получить пюреобразную консистенцию.
Вслед за морковью добавляем тыквенное пюре,
а потом и 1 чайную ложку пищевой соды.
Хорошо перемешиваем. Теперь черёд муки — добавляем 2 стакана.
Снова всё тщательно перемешиваем — тесто готово.
Форму для запекания смазываем растительным или сливочным маслом и переливаем в неё наше тесто.
Выпекаем пирог в заранее разогретой до 200 градусов духовке примерно 40 минут — готовность проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.
После вынимаем пирог из духовки и даём ему немного остыть. Кстати, не пугайтесь: когда пирог вынимаешь из духовки, он постепенно оседает и становится не таким пышным. Думаю, что это из-за влажности, так как данный пирог получается из разряда влажных за счёт тыквы и моркови в составе.
В целом же, пирог получается достаточно вкусным, с ярким тыквенным вкусом — сладкий, ароматный, немного влажный.
Для любителей тыквы — самое то.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.