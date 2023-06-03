Рецепт: Пирог из тыквы и моркови — на кефире

Ингредиенты:

яйца куриные — 1 шт;

сахар — 1 ст.;

кефир — 1 ст.;

морковь — 1 шт.;

тыква — 200-250 гр;

мука — 2 ст;

сода пищевая — 1 ч.л.

Способ приготовления: Всем здравствуйте.

Сегодня испечём с вами пирог из свежих моркови и тыквы. Сразу скажу, что данный пирог в большей степени для любителей тыквы (так как тыква в нём чувствуется достаточно сильно) — таких, как, например, мои дети. Именно для них я этот пирог и пекла), ведь сама я тыкву не очень люблю, хотя пирог всё равно кушала.

Итак, насыпаем в миску 1 стакан сахара,

добавляем к нему одно яйцо

и слегка взбиваем до однородности.

затем в полученную яично-сахарную смесь добавляем 1 стакан кефира.

Перемешиваем и добавляем 1 морковь, предварительно натёртую на среднюю тёрку.

Тыкву же трём на мелкую тёрку, чтобы получить пюреобразную консистенцию.

Вслед за морковью добавляем тыквенное пюре,

а потом и 1 чайную ложку пищевой соды.

Хорошо перемешиваем. Теперь черёд муки — добавляем 2 стакана.

Снова всё тщательно перемешиваем — тесто готово.

Форму для запекания смазываем растительным или сливочным маслом и переливаем в неё наше тесто.

Выпекаем пирог в заранее разогретой до 200 градусов духовке примерно 40 минут — готовность проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой.

После вынимаем пирог из духовки и даём ему немного остыть. Кстати, не пугайтесь: когда пирог вынимаешь из духовки, он постепенно оседает и становится не таким пышным. Думаю, что это из-за влажности, так как данный пирог получается из разряда влажных за счёт тыквы и моркови в составе.

В целом же, пирог получается достаточно вкусным, с ярким тыквенным вкусом — сладкий, ароматный, немного влажный.

Для любителей тыквы — самое то.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.