Рецепт: Пирог «Сметанник» — С основой из печенья

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Ингредиенты:
печенье — 250 гр;
масло сливочное — 100 гр;
сметана — 500 гр;
яйца куриные — 3 шт;
сахар — 80 гр;
ванильный сахар — 1 ч.л.;
мука — 2 ст.л.
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного сметанника с основой из печенья. Попробовав сметанник по этому рецепту, уже не захочется заказывать чизкейк в каком-нибудь кафе, потому что он намного лучше!

Итак, берём 250 грамм любого песочного печенья и измельчаем его в крошку. Делать это удобнее всего блендером, но лично я измельчала скалкой.

Затем растапливаем любым способом 100 грамм сливочного масла и выливаем его в ранее измельченное печенье

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Хорошо перемешиваем.

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Переносим полученную крошку в форму для выпечки диаметром от 18 до 20 см и с помощью рук или стакана, как я, формируем основу для сметанника, не забывая при этом сформировать бортики по краям формы, как указано на фото ниже.

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Уберём основу из печенья пока в холодильник и займёмся начинкой пирога.

Разобьём в миску 3 яйца,

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

добавим к ним 500 грамм сметаны,

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

1 чайную ложку ванильного сахара при наличии,

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

80 грамм обычного сахара (можно меньше или больше — регулируйте по своему вкусу)

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

и 2 столовые ложки муки или крахмала.

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Хорошенько всё перемешаем — начинка готова.

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Выливаем её на нашу предварительно подготовленную основу из печенья и отправляем в заранее разогретую до 190 градусов духовку на минут 40-45. Тут ориентируетесь по своей духовке — главное, чтобы начинка хорошо схватилась.

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Затем сметанник вынимаем из духовки и даём ему хорошо остыть.

Сначала он выглядит вот так — я бы сказала, не очень эстетично,

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

но по мере остывания становится настоящим красавчиком.

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Теперь он ни по виду,

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

ни по вкусу нисколько не уступает дорогому кафешному чизкейку. Нет, он даже намного лучше! Очень вкусный! Обязательно попробуйте!

Рецепт: Пирог "Сметанник" - С основой из печенья

Приятного аппетита!

Время приготовления: 55 мин.

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