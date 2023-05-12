Рецепт: Пирог «Сметанник» — С основой из печенья

Ингредиенты:

печенье — 250 гр;

масло сливочное — 100 гр;

сметана — 500 гр;

яйца куриные — 3 шт;

сахар — 80 гр;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

мука — 2 ст.л.

Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного сметанника с основой из печенья. Попробовав сметанник по этому рецепту, уже не захочется заказывать чизкейк в каком-нибудь кафе, потому что он намного лучше!

Итак, берём 250 грамм любого песочного печенья и измельчаем его в крошку. Делать это удобнее всего блендером, но лично я измельчала скалкой.

Затем растапливаем любым способом 100 грамм сливочного масла и выливаем его в ранее измельченное печенье

Хорошо перемешиваем.

Переносим полученную крошку в форму для выпечки диаметром от 18 до 20 см и с помощью рук или стакана, как я, формируем основу для сметанника, не забывая при этом сформировать бортики по краям формы, как указано на фото ниже.

Уберём основу из печенья пока в холодильник и займёмся начинкой пирога.

Разобьём в миску 3 яйца,

добавим к ним 500 грамм сметаны,

1 чайную ложку ванильного сахара при наличии,

80 грамм обычного сахара (можно меньше или больше — регулируйте по своему вкусу)

и 2 столовые ложки муки или крахмала.

Хорошенько всё перемешаем — начинка готова.

Выливаем её на нашу предварительно подготовленную основу из печенья и отправляем в заранее разогретую до 190 градусов духовку на минут 40-45. Тут ориентируетесь по своей духовке — главное, чтобы начинка хорошо схватилась.

Затем сметанник вынимаем из духовки и даём ему хорошо остыть.

Сначала он выглядит вот так — я бы сказала, не очень эстетично,

но по мере остывания становится настоящим красавчиком.

Теперь он ни по виду,

ни по вкусу нисколько не уступает дорогому кафешному чизкейку. Нет, он даже намного лучше! Очень вкусный! Обязательно попробуйте!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 55 мин.