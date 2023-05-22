Рецепт: Плов с куриными сердечками — с морковью и луком

Ингредиенты:

куриные сердечки — 500 гр;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

рис — 900 гр

Способ приготовления: Сегодня я предлагаю вам приготовить плов с куриными сердечками. Рецепт плова очень прост и включает в себя лишь четыре основных ингредиента: лук, морковь, куриные сердечки и рис.

Начнем с подготовки куриных сердечек.

Промываем их, разрезаем каждое пополам и удаляем, если нужно, сгустки крови внутри, а затем начинаем отваривать в небольшом количестве воды. Когда вода испарится, все равно не убираем сердечки с огня, пусть они немного обжарятся.

За это время вымоем и очистим морковь и лук. Морковь я натираю на терке, а лук просто мелко режу.

Добавляем лук и морковь в жаровню.

Тщательно все перемешиваем, добавляем соль и черный перец и оставляем уже под крышкой минут на 15.

Теперь сюда добавляем рис, снова немного заливаем водой и оставляем на 20-30 минут отвариваться. Спустя это время ваш плов готов.

Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.