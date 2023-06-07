Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой — в мультиварке

Ингредиенты:

морковь — 2 шт;

нут — 200 гр;

перловая крупа — 200 гр;

лук репчатый — 4 шт;

куриное мясо — 300 гр

Способ приготовления: Сейчас решила поделиться с вами очень вкусным пловом из нута и перловой крупы.

Итак, нам понадобится заранее замочить нут.

Берем кружку 250 мл. перловой крупы. Крупу надо обязательно хорошо промыть.

Мясо я брала куриное.

Пару крупных морковок.

Репчатого лука тоже не жалеем, у меня где-то полкило.

Морковь натрем на крупной терке, а лук нарежем кубиком.

Курица у меня была уже приваренная, поэтому мясо снимаем с костей и нарезаем.

Мясо, лук и морковь обжариваем на растительном масле на режиме «жарка». Добавляем приправы. Я использовала молотые кориандр, смесь перцев и куркуму. Как мясо с овощами обжарятся в чашу засыпаем нут и перловку и наливаем воду. Я наливала кипяток. Переключаем мультиварку в режим «тушение» и варим до готовности нута с перловкой.

Получаем вот такой плов!

Можно подавать к столу! Очень вкусно, сытно и полезно!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч. 20 мин.