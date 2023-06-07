Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой — в мультиварке

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Ингредиенты:
морковь — 2 шт;
нут — 200 гр;
перловая крупа — 200 гр;
лук репчатый — 4 шт;
куриное мясо — 300 гр
Способ приготовления: Сейчас решила поделиться с вами очень вкусным пловом из нута и перловой крупы.

Итак, нам понадобится заранее замочить нут.

Берем кружку 250 мл. перловой крупы. Крупу надо обязательно хорошо промыть.

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Мясо я брала куриное.

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Пару крупных морковок.

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Репчатого лука тоже не жалеем, у меня где-то полкило.

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Морковь натрем на крупной терке, а лук нарежем кубиком.

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Курица у меня была уже приваренная, поэтому мясо снимаем с костей и нарезаем.

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Мясо, лук и морковь обжариваем на растительном масле на режиме «жарка». Добавляем приправы. Я использовала молотые кориандр, смесь перцев и куркуму. Как мясо с овощами обжарятся в чашу засыпаем нут и перловку и наливаем воду. Я наливала кипяток. Переключаем мультиварку в режим «тушение» и варим до готовности нута с перловкой.

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Получаем вот такой плов!

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Можно подавать к столу! Очень вкусно, сытно и полезно!

Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой - в мультиварке

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч. 20 мин.

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