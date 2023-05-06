Рецепт: Подлива к любому гарниру — Из нута с кабачками и двумя видами сыра в томатном соусе.

Ингредиенты:

нут — 250 г;

сыр твердый — 50 г;

сыр плавленый — 50 г;

кабачки в томате маринованные домашние — 600 г;

соль — по вкусу;

лук репчатый — 50 г;

перец болгарский замороженный — 50 г

Способ приготовления: Очень быстрая подлива, которая подойдёт абсолютно к любому гарниру, — макаронам, рису, картофельному пюре. У нас сегодня макароны перья.

Необходимое количество нута замачиваем на пару часов, затем сливаем воду и промываем нут чистой водой.

Выкладываем в кастрюлю и добавляем кабачки. У меня зимняя заготовочка — консервированные кабачки кружочками в томатном соке. Здесь морковка, кабачки, лук и томатный сок.

Добавляем плавленый сыр. Можно обойтись и без сыра, получится неплохая постная подлива. Но пост уже окончен, можно и с сыром.

Плавленый сыр придаст нашему блюду нежный сливочный вкус.

Перемешиваем. Добавляем еще овощи — лук и зеленый болгарский перец, у меня замороженные овощи.

Перемешиваем, добавляем соль по вкусу, доводим до кипения, накрываем крышкой и томим минут двадцать до полной готовности.

Пока нут доходит до готовности, отвариваем макароны, выкладываем в тарелку, сверху добавляем томатно-нутовую подливу и присыпаем тёртым сыром. Сыр сразу же начинает плавиться, получается очень вкусно. Сочетание нута и сыра мне понравилось. На очереди ещё одно блюдо из нута с сыром, о нем напишу чуть позже.

Время приготовления: 40 мин.