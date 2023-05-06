Рецепт: Подлива к любому гарниру — Из нута с кабачками и двумя видами сыра в томатном соусе.

Ингредиенты:
нут — 250 г;
сыр твердый — 50 г;
сыр плавленый — 50 г;
кабачки в томате маринованные домашние — 600 г;
соль — по вкусу;
лук репчатый — 50 г;
перец болгарский замороженный — 50 г
Способ приготовления: Очень быстрая подлива, которая подойдёт абсолютно к любому гарниру, — макаронам, рису, картофельному пюре. У нас сегодня макароны перья.
Необходимое количество нута замачиваем на пару часов, затем сливаем воду и промываем нут чистой водой.
Выкладываем в кастрюлю и добавляем кабачки. У меня зимняя заготовочка — консервированные кабачки кружочками в томатном соке. Здесь морковка, кабачки, лук и томатный сок.
Добавляем плавленый сыр. Можно обойтись и без сыра, получится неплохая постная подлива. Но пост уже окончен, можно и с сыром.
Плавленый сыр придаст нашему блюду нежный сливочный вкус.
Перемешиваем. Добавляем еще овощи — лук и зеленый болгарский перец, у меня замороженные овощи.
Перемешиваем, добавляем соль по вкусу, доводим до кипения, накрываем крышкой и томим минут двадцать до полной готовности.
Пока нут доходит до готовности, отвариваем макароны, выкладываем в тарелку, сверху добавляем томатно-нутовую подливу и присыпаем тёртым сыром. Сыр сразу же начинает плавиться, получается очень вкусно. Сочетание нута и сыра мне понравилось. На очереди ещё одно блюдо из нута с сыром, о нем напишу чуть позже.
Время приготовления: 40 мин.