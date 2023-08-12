Рецепт: Помидоры со сливами консервированные — По-домашнему

Ингредиенты:

помидоры сливка — 2кг;

сливы синие — 1кг;

сахар — 200грамм;

крупная соль — 4ст.л.;

зонтики укропа — по вкусу;

перец горошком — по вкусу;

душистый перец горошком — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

листья хрена — по вкусу;

листья малины — по вкусу

Способ приготовления: Доброго хорошего денечка!

Услышала от своей знакомой необычный рецепт помидоры со сливами. Попробовала, понравилось. Сегодня купила помидоры и сливы и решила приготовить.

Делать очень легко и просто.

Берём банки, моем, стерилизуем. Овощи тщательно моем. В чистые банки на дно кладём перец горошком, чеснок, листья хрена, зонтики укропа. Накладываем помидоры в перемешку со сливами. Помидоров кладём больше. Заливаем кипятком, оставляем на 20 минут, настояться и немного остыть. Затем сливаем в кастрюлю и кипятим. сливаем так дважды. На третий раз кладём соль, сахар, уксус. Заливаем в банки, добавляем уксус и закатываем крышку. получается очень красивый насыщенный цвет. Можно потом пить этот рассол. Очень вкусно.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 600 руб.