Рецепт: Помидоры вяленые — По — домашнему

Ингредиенты:

помидоры сливка — 1 кг;

прованские травы сушеные — 2 ст.л.;

чеснок свежий — 4зубчика;

крупная соль — 1 ст.л.;

сахар песок — 1 ст.л.;

розмарин сухой — 1 ст.л.;

базилик сушеный — 1 ст.л.;

масло растительное — 1 стакан

Способ приготовления:

Доброго хорошего всем денька!

Сегодня решила попробовать приготовить вяленые помидоры. Слышала о них много хорошего, но не разу не пробовала.

Берём 1 кг помидор сливка. Моем, режем пополам, убираем плодоножку. Выкладываем на противень, солим, сахаром, потом посыпаем прованскими травами, базилик. Чистим чесночное, нарезаем тонкими слайсами. Кладём сверху на помидоры. Ставим в духовку на 50градусов на 5 часов. Занимаемся своими делами, помидорки сами готовятся. Постепенно из них выходит вся влага, они становятся тоненькими, как чипсы. Очень вкусный аромат на всю квартиру прованскими травами и чесноком. Когда время пройдет, достать помидоры на полотенце, дать остыть. Масло растительное разогреть на водяной бане, добавить специи по вкусу. Я добавляю розмарин сушеный. Плотно переложить в баночку стерилизованную, залить теплым маслом и оставить остыть. Все эта закуска подходит и к сыру, и мясу и к рыбе, можно просто с хлебом. Очень вкусно получилось. Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 д. 9 ч. 20 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.