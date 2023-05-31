Рецепт: Постный грибной суп с перловкой — С замороженными брусятами.

Ингредиенты:
грибы — 200 г;
картофель (средний) — 5 шт.;
перловая крупа — 100 г;
морковь средних размеров — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — 3 ст.л.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: У меня грибы замороженные, брусята. Перед заморозкой я их отваривала. Для супа я их ещё обжариваю. Обжариваю до золотистой корочки вместе с луком.
Чищу картофель и нарезаю его брусочками.
Засыпаю картофель в кастрюлю с водой и ставлю варить. Добавляю к картофелю перловку. Она у меня вымыта и предварительно замочена.
Теперь мою морковь и нарезаю брусочками.
Морковь тоже высыпаю в кастрюлю с супом. В последнюю очередь в суп кладу грибы с луком, потому что они у меня практически готовы. Пробую, достаточно ли соли. В общей сложности суп варится полчаса. Перед концом варки добавляю приправу куркуму.
Плотно закрываю кастрюлю крышкой и выключаю газ. Минут через десять разливаю по тарелкам. В каждую тарелку добавляю сметану.
Если кто постит, тогда без сметаны.
Время приготовления: 50 мин.