Рецепт: Постный грибной суп с перловкой — С замороженными брусятами.

Ингредиенты:

грибы — 200 г;

картофель (средний) — 5 шт.;

перловая крупа — 100 г;

морковь средних размеров — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — 3 ст.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: У меня грибы замороженные, брусята. Перед заморозкой я их отваривала. Для супа я их ещё обжариваю. Обжариваю до золотистой корочки вместе с луком.

Чищу картофель и нарезаю его брусочками.

Засыпаю картофель в кастрюлю с водой и ставлю варить. Добавляю к картофелю перловку. Она у меня вымыта и предварительно замочена.

Теперь мою морковь и нарезаю брусочками.

Морковь тоже высыпаю в кастрюлю с супом. В последнюю очередь в суп кладу грибы с луком, потому что они у меня практически готовы. Пробую, достаточно ли соли. В общей сложности суп варится полчаса. Перед концом варки добавляю приправу куркуму.

Плотно закрываю кастрюлю крышкой и выключаю газ. Минут через десять разливаю по тарелкам. В каждую тарелку добавляю сметану.

Если кто постит, тогда без сметаны.

Время приготовления: 50 мин.