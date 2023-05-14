Рецепт: ПП хачапури по аджарски — С творогом и сыром ПП завтрак/ обед/ ужин

Ингредиенты:

творог 5% — 90 грамм;

соль — щепотка;

яйца куриные — 1 штука;

мука цельнозерновая — 1 столовая ложка с горкой;

разрыхлитель теста — щепотка;

сыр сулугуни — 50 грамм

Способ приготовления: Всем привет!

Сегодня готовим очень вкусный, сытный, и при этом полезный аналог вкусного блюда хачапури по аджарски! У меня диетический рецепт, подойдёт тем кто придерживается правильного питания, и даже тем кто на кето-диете!

ПП хачапури по аджарски! Это Вкусно! Это легко и быстро и это полезно!

Вот такая красота готовится за 5 минут активного времени плюс выпечка в духовке!

Итак, как же приготовить ПП хачапури по аджарски?

Рецепт хачапури по аджарски ПП:

90 грамм творога ( это 1/2 пачки брикетного творога, у меня 5 процентов) выкладываем в ёмкость, туда же щепотку соли.

Куриное яйцо нужно разделить на белок и желток, в тесто нужен только белок!

Добавляем белок к творогу и все перемешиваем.

Теперь берём муку, у меня цельнозерновая, можно заменить на обычную. Берём столовую ложку с горкой, туда же щепотку разрыхлителя. И все перемешиваем!

Наше тесто для пп хачапури готово!

Сыр натираем на крупной тёрке, у меня сыр Сулугуни 50 грамм.

Тесто выкладываем на пергамент, у меня силиконизированный поэтому я ничем не смазываю.

А теперь из этого липкого комочка теста формируем нашу лодочку, ведь хачапури по аджарски иначе называются хачапури лодочки, все из за и формы, такой хачапури напоминает лодочку).

Формировать лодочку проще всего руками сложенными в воде или ложкой смоченной в воде.

Самое главное сделать тоненькое дно и бортики.

Наша лодочка готова!

Отправляем хачапури ПП в духовку разогретую до 180 градусов на 6 минут!

За это время наш хачапури немного поднимется, но не до конца пропечется, самое время напомнить нашу лодочку сыром!

И снова отправляем в духовку на 10-11 минут .

Через 11 минут наш хачапури по аджарски ПП уже впринципе готов, но сейчас мы сделаем его ещё чуток вкуснее и привлекательнее!

Вилочкой немного раздвигаем сыр и выкладываем туда желток!

И снова отправить хачапури в духовку на 1 минуту!

Вот и все пп хачапури по аджарски готов!

Вот такой он красивый, румяный вкусный и даже полезный!)

Кушать такой хачапури надо с пылу, с жару, отрывая кусочек и макая в жидкий центр!

Это Вкусно! Хоть и отличается от классического хачапури по аджарски на основе сдобного дрожжевого теста, но это уже совсем другая история…

Тесто на основе творога как и любая творожная выпечка всегда нежная, сочная и вкусная!

Рекомендую если Вы любите творожную выпечку, а также всем кто придерживается ПП питания!

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Всем приятного аппетита!

Видео рецепт по ссылке ниже, там же в инфобоксе имеется расчет КБЖУ!

Видео:

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.